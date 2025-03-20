《今日的貓村小姐》毛氈手袋　萌爆全場

曾被改編為日劇的塗鴉作品《今日的貓村小姐》，最近聯乘美國紐約人氣刺繡品牌Coral & Tusk推出了一系列可愛又實用的雜貨，包括貓村小姐造型的毛氈手袋、刺繡袋等，即日起在日本全國的H.P.FRANCE分店就可買到。故事主角是一隻名叫「貓村貓」的雌貓，為了再次見到對自己有救命之恩的小主人，她決定成為家政婦來工作賺錢。今次聯名系列共有5款產品，亮點之一絕對是貓村小姐造型毛氈手袋，以貓村小姐趴着的姿勢為靈感，採用柔軟的毛氈材質製作，搭配精緻的刺繡細節，完美還原貓村小姐呆萌的表情。另一款必搶單品是刺繡袋，設計靈感來自塗鴉中貓村小姐在狗狗被窩裏睡覺的經典場景。袋子採用亞麻材質，正面刺繡圖案是貓村小姐在被窩中安睡的模樣，背面則是醒來的貓村小姐，兩種表情隨心切換。特別的是，貓村小姐還化身為一個小公仔，可以放入被窩造型的袋中，趣味十足！除了手袋，系列還推出了一款公仔，完美還原貓村小姐的招牌粉紅圍裙造型。圍裙更可以掀開，裏面藏著一個購物籃，重現漫畫中貓村小姐買菜的情節，充滿心思。系列還包括多款刺繡餐巾、家居小物等，每一件單品都以Coral & Tusk招牌的彩色刺繡工藝打造，充滿手作質感，讓日常生活變得更加有趣。