張馨月檢查離職保母行李再叫人順手抹廁所？網友轟唔尊重人

藝人林峯即將再次踏上紅館舞台，舉行一連三場個人演唱會，佢忙搞開騷之際，並太太張馨月就繼續開直播，不過近日佢開Live時，咁啱家中保母Last day離開，同佢打聲招呼作最後道別時，張馨月對住鏡頭要求對方畀佢媽咪檢查行李箱先離開，更叫對方抹埋個廁所先走人，即被網友轟佢唔尊重人，並將「#林峯老婆換保母要查行李箱惹爭議#」推上熱搜。

於張馨月直播中，佢邊化妝邊同大家傾偈，中段聽到幫佢湊開囡囡嘅保母離職，當日係佢Last Day，所以佢就同張馨月道別，當下張馨月就要求對方拎行李畀張媽媽Check，保母就話已經被檢查過一次，不過張馨月依然要佢將行李畀張媽媽檢查，指係正常流程，又表示佢開完Live就會出糧畀對方，跟住就叫對方順手抹埋個廁所先走人，一連串要求被攝於鏡頭下。

有網友睇完即大怒，指雖然可以理解佢有財產安全意識，所以想檢查行李，但對方已表明Call咗車準備走，佢都仲叫人家轉頭抹廁所，轟其要求唔體面亦唔尊重人，令人無法理解。張馨月即急急解釋佢係叫另外一個阿姨收拾，而阿姨們都冇人露面，無法批判。