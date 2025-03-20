劉佩玥霸道Madam勁搶Fo　黃子恆獲封「變態專業戶」

無綫劇《奪命提示》昨晚（19日）焦點落在黃子恆綁架劉佩玥（阿Moon）、及拿著大電鋸追殺劉穎鏇（Tiffany）一幕，黃子恆鏡頭前表現變態猙獰又帶點享受，加上失控跳動的臉面肌肉，令人心寒，因為子恆上一套作品《隱形戰隊》中也是演變態佬，有網民便他由「奸人專業戶」升呢成「變態專業戶」。

網民留言踴躍：「做得好變態，演技又進步咗」、「太歲（子恆《踎子無間道》角色名）做癲佬真的好正。」、「太歲今次真係好壞。」阿Moon反抗時膝撞子恆下體外，又狠狠怒爆說：「因為你係一個性無能！」

為刺激子恆，子恆不甘又失控的表情怒吼：「我唔係性無能！」，此場口亦迅即成為網絡潛力圖。

阿Moon飾演的火爆霸道Madam姜甚有發揮，造型亦十分多，除了荷槍實彈造型外，有時是斯文行政人員Look、有時青春逼人打拳look、醫院病人look及小背心等，昨晚播出的一幕「邪惡視覺」下的背心造型，在網絡引發熱討。有網民留意到她和陳山聰已「升職」，凸顯了網民對於監製文偉鴻執導的動作劇系列的情意結。昨晚Tiffany和張振朗的雙人槍戰場口非常吸睛，為了營造更新鮮刺激的視覺體驗，劇組搭建了圓形攝影路軌，兩位主角站在圈內開槍，短短20多秒的場口，可謂落足重本製作。

從無綫官方社交網近日釋出的花絮片所見，攝影師及工作人轉個不停外，兩位主角都要不斷起身、踎低、起身、踎低，拍完後他們開心地歡呼，張振朗搞笑謂：「係錢呀!射走晒啲錢呀！」而鏡頭以外的監製亦幽默回應：「會寄番張單畀你哋架喇!」。另一幕振朗撕爛外套拿取布塊為Tiffany包紮的場口，原來背後撕衫過程一點都不順利，振朗做出來有點姐手姐腳，與鏡頭前呈現的自信型仔反差甚大。