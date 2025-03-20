黃妍性感底線高　泥鯭奪男主角金獎感激黃心穎對戲

樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）、歌手黃妍及譚杏藍等今日（20日）出席微電影活動，泥鯭及黃妍更分別獲頒專業組男、女主角金獎。黃妍坦言首次演戲便獲頒女主角感驚喜，又自嘲零演技，笑指最初有叫導演三思。她表示拍戲很好玩，若有機會想走諧星路線，揚言要粗口對白也沒問題，但卻表示性感底線高，拍情慾戲擔心會交不到戲。另提到填詞人盧國沾離世，她感到可惜之餘，亦感謝前輩留下美好作品。

至於首次獲男主角獎的泥鯭，其演出作品《泥鯭的》在今次頒獎禮共奪得4個獎項成為大贏家。泥鯭坦言首次獲演員獎項很高興，問到拍攝期間太太黃心穎有否幫忙對戲？他指太太演戲經驗豐富，當然會找她幫忙對戲：「由接劇本開始，一直都有幫我了解劇本同畀意見。（太太對你演技評價？）佢冇講，我自知有好多進步空間，哈哈！」他笑指頒獎禮座位有限，故太太未有同行出席。另對於填詞人盧國沾離世，他坦言感到惋惜：「我哋嘅年紀又喺香港長大一定聽過盧國沾老師嘅作品。」

同場的譚杏藍（小花）將與圈外男友Ronald分別於本月底及4月中舉辦婚宴，她指月底的西式自助餐已爆滿，而4月的酒店豪華婚宴則仍有位置，並笑指決不再加場。她表示近期吃得清淡，務求屆時以最佳姿態示人，至於婚宴事宜全由她作主：「未婚夫畀我話事，最緊要我鍾意，嫁得過！」她又自稱很迷信，故不敢到日本度蜜月，加上未婚夫懂法文，或會選擇到歐洲度蜜月兼血拼，生B方面則順其自然，又指玄學批算她今年或會有喜，笑言希望度蜜月「兩個去三個返」生龍鳳胎。