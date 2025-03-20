英皇生力軍The Lemon Ones新歌面世　首支派台作英文歌

英皇娛樂旗下音樂廠牌「288 Records」的樂隊「The Lemon Ones」，五位成員包括主音黃俊豪（Jero）、結他手羅楚琪（Smile）、低音結他手俞志浩（Jacky）、鍵琴手陳瑞寶（Bobo）及鼓手區啟豪（Brian），今日（20日）終於推出道作《Prove Me Wrong》，新歌曲及詞由The Lemon Ones創作，編曲及監製則邀得陳哲廬（Jerald）主理。他們表示歌曲早於一年前已經寫好，提到剛簽約公司時，經歷迷惘期：「開始接觸好多新嘅人同事，好似要重新適應同埋摸索呢個世界，唯一搵到秩序同熟悉感嘅事情就係創作音樂。」他們表示雖然表面上歌詞好像自相矛盾，未必有很明確的含意，聽起來亦可能覺得嘈雜刺耳，但這正正反映他們當時焦慮跟壓抑的情緒。但一年後再以新視覺回望，又有另一感受，「回顧番製作呢首歌成個過程，彷彿好似帶出一個訊息，就是如果你發現自己陷入迷惘嘅階段，我哋想鼓勵你堅持落去！」

The Lemon Ones的首支派台作是一首全英文歌曲，原因樂隊受到英倫搖滾曲風的影響，接下來的作品亦將以英文為主：「剛剛開始想組成樂隊呢個概念嘅時候，亦都係原先兩位成員Jero同Bobo喺倫敦讀書嘅時期開始發生。重點係我哋堅持Stay true to ourselves（忠於自我）， 英文係我哋本身最舒服最自然表達到我哋自己嘅語言，所以我哋唔想受主流影響，我哋就係做番自己！」他們又表示希望將英倫迷幻音樂注入現代搖滾元素，加以輕快充滿動感的節拍，創造屬於他們獨特而又打破常規的新派音樂曲風，發揮音樂豐富多變的力量，邁向本地樂隊音樂的嶄新視聽領域。