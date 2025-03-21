大S豪宅恐遭銀行拍賣　子女搬到汪小菲租住寓所棲身

台灣女星大S（徐熙媛）上月2日病逝於日本，骨灰由小S（徐熙娣）、許雅鈞出資包機回台後，日前舉行安葬儀式，「美容大王」長眠於金寶山玫瑰園。雖傳大S遺產分配已定案，但價值約4.6億台幣（約1.08億港元）的台北豪宅至今仍未有共識，而大S的寶貝兒女目前已搬到汪小菲的租屋處，繼續生活。

據台媒報道，大S生前和具俊曄及寶貝兒女住此，每月需繳100多萬台幣（約23萬港元）房貸，如今大S離世，先前傳出具俊曄可能將繼續繳付接下來的貸款，對此友人闢謠：「神經病，沒這回事。」S家的親友則透露：「協商中」，仍未有最後結論。據悉，如若無人接手繼續繳付房貸，銀行恐將接手拍賣，而該處豪宅有許多大S本人的沙龍照和與家人的照片，以及大S生前的衣物和鞋子等，要如何處理也很難定奪。而汪小菲先前曾曬影片帶家人、妻子馬筱梅（Mandy）等到碧山巖、深坑旅行，片中汪小菲難得露出笑容，分享趁天氣好帶家人到碧山巖踏青，他坦言自己也是第一次到這裏郊遊，可見逐漸走出過去陰霾。

此外，關於大S留下的財產，外界估算出道多年的大S，至少累積了10億台幣（約2.3億港元）身家，其中6億（約1.4億港元）是兩棟豪宅房產，現金、股票等有價遺產大約近4億台幣（約2300萬港元），根據台灣法律規定，遺產稅可能會超過6500萬台幣（約1500萬港元）；而對於遺產分配進度，先前S媽低調表示，自己仍陷在喪女之慟中，沒心情回答無情無義的瞎猜問題。