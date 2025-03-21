尚書大人機靈！Rachel Zegler受訪「轉呔」大讚原版《白雪公主》係經典

由美國女星Rachel Zegler 主演的新作《白雪公主》（Snow White）是由迪士尼30年代經典動畫《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs）改編，而曾批評原版「古怪」及「極度過時」的Rachel為新片宣傳時突然「轉呔」表示榮幸可以演「白雪公主」。

她昨日亮相晨早電視節目《Good Morning America》時表示：「人生中一大榮幸。我相信所有後生女都夢想接到呢個來電（邀請演白雪公主）。作為迪士尼粉絲，呢個絕對係額外嘅特別驚喜。」而她繼續大讚新作：「能夠以咁獨特同特別嘅方式嚟將佢活現，簡直係一次美麗嘅機會，而我非常榮幸可以參與。」此外，她亦稱《白》原版是「經典」。

《白雪公主》開畫票房被睇淡，而影片今日亦於中國上映，網站預計內地開畫票房僅收1,403.2萬人民幣（約1,501萬港元），不及對上一部於內地上映的《小魚仙》（Little Mermaid）的2,651萬人民幣（約2,836萬港元）開畫票房。