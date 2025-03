尚書大人機靈！Rachel Zegler受訪「轉呔」大讚原版《白雪公主》係經典

由美國女星Rachel Zegler 主演的新作《白雪公主》(Snow White)是由迪士尼30年代經典動畫《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)改編,而曾批評原版「古怪」及「極度過時」的Rachel為新片宣傳時突然「轉呔」表示榮幸可以演「白雪公主」。

她昨日亮相晨早電視節目《Good Morning America》時表示:「人生中一大榮幸。我相信所有後生女都夢想接到呢個來電(邀請演白雪公主)。作為迪士尼粉絲,呢個絕對係額外嘅特別驚喜。」而她繼續大讚新作:「能夠以咁獨特同特別嘅方式嚟將佢活現,簡直係一次美麗嘅機會,而我非常榮幸可以參與。」此外,她亦稱《白》原版是「經典」。

《白雪公主》開畫票房被睇淡,而影片今日亦於中國上映,網站預計內地開畫票房僅收1,403.2萬人民幣(約1,501萬港元),不及對上一部於內地上映的《小魚仙》(Little Mermaid)的2,651萬人民幣(約2,836萬港元)開畫票房。