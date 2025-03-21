楊偲泳借談善言過橋　避談張振朗被咬唇

藝人談善言（阿談）、楊偲泳、岑珈其與林家熙昨晚（20日）出席主演電影《搗破法蘭克》首播禮，眾人到戲院內跟觀眾見面分享拍攝感受，並指今次是首部眾籌開拍的電影，希望觀眾會喜歡，於目前艱難的市道下，若能獲得到觀眾認同，等於多一條出路去拍電影。

戲中跟林家熙演初戀男女朋友的譚善言，透露開拍時正好是她完成左膝韌帶手術後不久，故拍攝時每當要轉彎快跑也要搭着林家熙的膊頭借力。二人對於電影等了2年終於上映覺得很高興，並指因與楊偲泳及岑珈其也分屬好友，因此拍得很開心。至於林家熙亦透露因角色要弄「雷鬼頭」令頭皮受傷，不過自己亦覺得這個髮型很適合他，有機會會再弄多次，直言若角色需要，要他剃頭也不介意，因正好給他機會試不同髮型，提議他叫女友Marf（邱彥筒）幫手剃頭，他先說可以但又立即縮沙說：「我自己嚟好啲！」

楊偲泳透露戲中跟岑珈其演關係曖昧的一對，但沒發展成戀人，問到男友張振朗是否會放心？她即無厘頭表示岑珈其現在很放心，又指林家熙在拍攝期間不斷爆肚，令大家也忍不住笑頻頻NG。另談到男友早前成雙料視帝，她表示是開心事，坦言在港當演員不容易：「我覺得每個人都好努力，所以得到某啲讚賞或者係殊榮，係一件榮幸嘅事，都衷心祝福談善言喺嚟緊嘅金像獎大放異彩！」她表示沒有特別為男友慶祝，提到二人早前甜蜜行花市，她表示新年拿好意頭，並指看到一班年輕人很有拼勁的在擺檔感覺很熱血。問她會否覺得是自己腳頭好帶旺男友？她再次扯開話題：「我希望自己可以帶旺《搗破法蘭克》有好成績。」提到男友早前在她的社交網留言，被網友指是宣示主權，她今次則搬出談善言來擋架：「以前拍《打天下》我都成日喺阿談社交網宣示主權。（男友嘅留言會令你覺得冧？）我同阿談嘅戀情非常之冧，大家見到都好羨慕！」問她最近有否支持男友新劇？她指要先看完自己的劇集清單，問她是否怕看到男友在劇中被咬唇會呷醋？她笑謂：「我哋套戲就係爭呢啲鏡頭，一陣同導演反映吓，睇吓有冇得加呢啲鏡頭先！」

談到岑珈其日前在社交平台發文，表示即使在未付款的情況下提前享用食品，只要在離開店前結帳都不屬偷竊或破壞商品，結果引來網民熱議，更有大律師指出相關行為「一定犯法」，對此珈其解釋只是一場討論，坦言現在知道後是「學多樣嘢」：「我本身都唔主張大家咁做，只係因為唔知道所以同大家討論吓。」