The Black Rose Batur「瑰」氣金裝　只此一輛

為告別W12引擎車型而打造的Batur雙門雙座位GT跑車，全球僅限量生產18輛，當中3輛為右軚版，包括一輛鑲有18K玫瑰金的右軚One-off－「The Black Rose」Batur。配搭帶有告別含意的黑玫瑰專屬定製金屬車漆，「瑰」氣非凡，舉世無雙。

W12性能技術之最

作為末代W12，Batur無論動力性能和底盤技術都是賓利（Bentley）歷來之最。搭載標誌性手工組裝6.0L雙渦輪增壓W12引擎，配備新升級的渦輪增壓器、新進氣系統及中冷器，經專業調校後可產生740PS馬力及1,000Nm峰值扭力；配以8前速雙離合器波箱和鈦金屬運動型排氣系統，完成0~100km/h加速僅需3.5秒，極速355km/h。具備Speed-tuned自適應三腔空氣懸掛、48V電動主動防側傾控制、eLSD電子限滑差速器、四輪轉向和扭矩矢量控制的先進底盤技術，使整體牽引力和轉彎抓地力獲得最大程度提高。

逾千萬港元身價

每輛限量Batur都經過Mulliner部門為客戶專屬定製，造價由165萬英鎊起，未連稅折約1,662萬港元，而且全部名車有主。像這輛「The Black Rose」便通過行業首創的3D打印純色玫瑰金工藝，大玩玫塊金美學。先講車身，像面罩、通風口、側鏡蓋、由頭冚兩側一直往C柱延伸飾條、車身下部擾流套件、22吋輪圈以至主動式升降尾翼底部，均巧妙應用啞光玫瑰金飾。配上專屬定製的黑玫瑰（Black Rose）金屬漆與光面鯨魚黑（Buluga）雙色車身，可說是Mulliner設計團隊與客戶共同創作的獨一無二超豪華GT。

超豪華車廂用料

玫瑰金元素一直延伸至車廂，可見於儀錶台、軚環嵌件、冷氣出風口控制鍵、駕駛模式切換旋鈕、波棍及門檻裝飾等部件之中。這些部件均是與著名金匠Cooksongold合作，通過結合先進黃金積層製造的3D打印技術和傳統加工技術製成。所採用的18K玫瑰金共210克，全是來自100%可回收珠寶，並在伯明翰珠寶區Jewellery Quarter打上代表18K的「750」數字及伯明翰「船錨」等信心保證標記。還加上Black Rose金屬漆飾板、鯨黑色皮革及炭灰色粗花呢織布等物料鋪陳，展現Mulliner於工藝、色彩、材質和飾面上的無限可能。