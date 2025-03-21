ROVER自爆內訌　成軍僅1年喪嘈交

樂隊ROVER最近推出新歌《記錄抺煞》，歌曲由四位成員卓金樂（Kim）、王希晉（希晉）、雷濠權（Jason Loi）和陳鎮亨（亨仔）一齊創作，是一首慘情歌，曲詞雖然不斷有「她」的出現，但他們指歌曲不單講愛情，還有親情，希望歌迷自己去感受。

講到可有情已逝的感情想要抺煞﹖隊長Kim指類似經歷要數到中學時代，明知沒有結果的暗戀滋味，希望能從記憶中抺去；亨仔指除了戀愛，更深感受是家人離開，覺得假如感到辛苦，也不妨將記意抺煞，避免記憶不斷輪迴；希晉則笑言希望參加《全民造星V》時唱歌的蝦碌片可抺去。

Kim、希晉、Jason最近則為煮食節目拍攝，亨仔則因要讀大學未能參與，Kim在節目中發揮他「大廚」烹飪強項，但隊員則投訴現實中未試過他手勢，Kim笑言現在也少下廚，但坦言有煮過給女仔吃，認為會煮飯的男生當然會加分。ROVER透露將會一齊拍團綜，但內容還未清楚，希晉希望是有關靈探的主題，但即被其他隊友質疑指勁奇怪，本身最驚鬼怪的他卻希望以靈探為主題。他們又提議不如到荒島野外求生，Kim則提議打機，指他們不時一齊打機，但享仔卻被爆動用了「遲到基金」來買遊戲，ROVER之間似乎充滿矛盾，他們亦坦言經常嗌交，Kim說：「唔鬧吓交就唔會有真心話出現，大小事都會拗，好似有次為busking拎唔拎琴套咁小事都拗一餐。」但他們指拗完交大家也會互相妥協，和氣收場。Kim指因為大家認識到成軍只有1、2年，拗交後感情反而更好，因鬧交而認識對方，互相了解更多。

化妝：Zuo Yuting、Christy Li

髮型：Ryan Tsoi@Beijing Hair Cultue Elements、Danie Ng@Impecc Hair Salon