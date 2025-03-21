黃妍見人多會「笠水」　自認細膽典形「無膽匪類」

歌手黃妍（Cath）繼慘情作品《悲劇女主》後推出本年第二首歌曲《無膽匪類》，新作以「恐懼」為主題，由Cath親自作曲，故事講述生活中藏著各種驚恐來襲，但很多時候都覺得難以啟齒，總是不敢示弱或是求救，希望此歌可以陪伴大家面對。Cath分享創作歌曲的心路歷程：「當我面對恐懼、沮喪、覺得『搞唔掂』嘅時候，就會發現身邊嘅朋友一手撐番起我，所以就有靈感寫呢首歌，希望可以藉住呢首歌陪伴大家面對恐懼。」

Cath對歌詞一句：「我沒有死還可算神奇」很有共鳴。問到Cath的內心恐懼，她笑說自己很害怕表演時忘記歌詞，愈害怕便愈容易忘記。她更說自己是很慢熱的人，去到比較人多的場合就會「笠水」：「日常生活中難免有唔同情況會感到害怕，都Keep住努力搵方法解決同面對。」不過Cath自爆害拍玩玩機動遊戲，會繼續向所有過山車及跳樓機Say No，形容自己才是個真正的「無膽匪類」。

此歌同時為《微電影「創+作」支援計劃》作品《加班》的主題曲，並榮獲「最佳微電影製作大獎」銅獎。短片中講述Cath飾演的上班一族需要頻密加班，晚上在公司遇上連串怪事，幸得在對面大廈工作的男主角隔空陪伴，2人成為互勵互勉的「戰友」。Cath表示拍攝時的確有奇怪事情發生，例如Fax機在Roll機時不停出現故障及射燈突然關掉，現在回想起也覺得不尋常。

另外，Cath於微電影頒獎典禮更勇奪「最佳微電影女主角」金獎，評審大讚Cath將角色的內心呈現，表現十分自然。首次奪得演技獎的Cath非常感動，她感謝導演周祉君及金寶，「冇諗過我會攞到女主角，好多謝兩位導演拍攝時候一直指導我，全靠佢哋『Carry』。」她表示在拍攝過程中，完全感受到電影工作者的用心，每一秒鏡頭的背後都要一絲不苟，Cath雖然覺得演戲一點也不容易，不過她也期待日後再有機會參與電影拍攝挑戰自己。