王浩信首度亮相內地劇爆肌搶Fo　做配角難掩「戲場」

視帝王浩信去年與內地公司簽約後，全面在內地發展，現時熱播的內地劇《黃雀》是他首部登場之作，雖然只是配角，但劇集播映後反應不俗，網民都讚他「戲場」十足，浩信於日前一集中更赤裸上身騷肌，相當吸睛。

內地懸疑警匪劇集《黃雀》由演技派秦嵐及郭京飛主演，劇中有不少案件，包括眼角膜失竊案、文物走私案等，但亦不乏輕鬆搞笑場口，雖然劇集於央視及平台播放一星期，但收視相當理想，於貓眼榜的熱度排行更位列第3，壓倒白鹿的《北上》、虞書欣的《噓，國王在冬眠》及張凌赫的《愛你》。而香港視帝王浩信於此劇中雖然只擔任男配角，但角色甚搶眼，浩信於劇中飾演眼科醫生，性格輕佻又好色，一出場已憑其出色、精湛的演技獲受好評，浩信以全普通話拍攝，當中有些場口更要以英語上陣，內地網民都讚他說得相當標準。網民留言：「王浩信那張臉是真帥啊，《黃雀》裏他一出現驚艷鼠啦。」

日前一集中，劇情講述浩信於火車上遇到美女，之後二人到酒店，跟着他飲了對方下藥的紅酒後迷暈，事後連載眼角膜的箱子都被盜。場口中浩信赤裸上身，其健碩的肌肉身形相當吸睛。浩信接受東網獨家訪問時謂：「呢套劇反應幾好，作為第一次喺內地劇登場，冇令觀眾失望其實已經好開心，套劇中央電視台播，內地fans同我啲親戚朋友都好開心，算係我一個新嘗試，亦都係達成今年其中一個目標。作為第一次拍內地劇，好幸運遇到好好嘅對手，導演盧倫常以前都喺TVB，係一個大前輩，雖然角色係一個香港人，但都有好多要精準發揮嘅地方。」

說到日前他與張振朗、高海寧、朱敏瀚、馮盈盈等《反黑路人甲》演員開心飯敍，問現時是否在港工作，他謂：「我呢排喺香港有啲嘢做，嚟緊我同黎瑞恩都有個演唱會，依家排練緊，適逢入行20周年，今年年中我都想搞演唱會，都努力籌備中。」