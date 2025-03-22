東方日報C1：周冬雨難逃5連仆厄運　淪票房毒藥

內地男星劉昊然憑電影《唐探1900》人氣再登高峰，片商趁機推出「押倉」多時、他與周冬雨的主演作《平原上的火焰》，可惜零宣傳兼被網民炮轟劇本太爛，票房慘淡！周冬雨近年的票房成績相當不濟，雖有「三金影后」之名卻一樣淪為票房毒藥。

周冬雨近年的影壇發展可謂相當不順暢，早前其緋聞男友兼拍檔劉昊然憑電影《唐探1900》人氣再升，片商趁機於本月8日推出兩人主演的電影《平原上的火焰》。該片原於2021年上映，因票房太差而多次撤檔，本希望憑藉劉昊然的人氣令電影「重生」，可惜如意算盤依然打不響，截至昨日，該片票房只收1,864萬元人民幣（約1,999萬港元），成績慘不忍睹。

反觀跟《平》片同日推出、由彭昱暢及童星楊恩又主演的《天堂旅行團》，票房收5,535萬元人民幣（約5,933萬港元），雖不算特別出色，但仍比《平》片多出3,000多萬，加上演員酬金及製作成本必然較低，令《平》片的處境更顯尷尬。

3大「死症」累事

周冬雨在《平》片被渣男狂摑，可謂搏命演出，可惜難逃主演電影票房「5連仆」的局面，她之前拍攝的《朝雲暮雨》、《熱搜》、《鸚鵡殺》以及同樣由她與劉昊然主演的《燃冬》，票房同樣慘淡，她是繼周迅後，又一位淪為票房毒藥的「三金影后」。網民分析周冬雨今次「票房之死」的原因有三，包括揀錯劇本、角色重複及零宣傳。《平》片推出後，不少網民炮轟劇情反駁位甚多，而且看不懂結局；其次是周冬雨的角色跟以往的差不多，同是非常深沉的類型，不少網民都直指「睇到厭」；加上片商在毫無宣傳下，推出壓在倉底近4年的電影，難以說服觀眾買票入場。

雖然電影票房不濟，但周冬雨在廣告界的叫座力仍然不錯，經常獲邀出席大型活動。她早前就亮相巴黎時裝周活動，期間與宋茜及歐陽娜娜等炮製朱古力，照片前日在網上流出，3美同框的話題更一度登上熱搜。

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