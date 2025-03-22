網友自創「偶像減肥法」　不足半年甩8公斤

踏入春夏，不少女生都密鑼緊鼓地減肥，無論是運動或飲食控制都嚴格執行，但太大壓力會降低減肥的動力，還會影響情緒。因此南韓網民就分享一套自創的「李英愛減肥法」，並延伸至「偶像減肥法」，最後成功在數個月內減肉8公斤！

出道已33年的李英愛即使已邁入53歲，但美貌依然凍齡，身材毫不走樣，完全看不出歲月的痕迹，是南韓氣質女神的一大代表，背後全靠超自律的飲食和運動習慣。因此有網民就以此觀念自創出「李英愛減肥法」，即是在進食前會先思考「如果是李英愛會吃嗎？」、「如果是李英愛應該只會吃一、兩口」，從代入李英愛的思考模式，衡量進食的分量和種類。該網民就連喜歡的炸雞、辣炒年糕等都少碰，並多吃沙律、豆腐、魚類等健康食物，最後成功在5個月內無痛減掉8公斤之多，可見其意志力相當驚人！

此方法屬於「主觀意識」控制飲食，換個角度令自己減少進食高熱量的食物，並增加攝取健康有益食物。其他網民對此感到十分新穎，並紛紛以此為基礎，換成自己喜歡的偶像，延伸至「偶像減肥法」，並在吃飯前會思考「XX偶像會吃嗎？」，並減少鹽分和醣類攝取，從心態出發改變體態。