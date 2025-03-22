30號如常出發赴台！金秀賢被爆有性慾倒錯

韓星金秀賢早前被爆於已故女星金賽綸未成年時開始交往，但事務所強調金秀賢是在女方成年後才開始拍拖，金賽綸的家人多次透過影片頻道「橫豎研究所」公開兩人當年拍拖時的私密照和影片，包括金秀賢沒有穿褲子的洗碗照，金秀賢方面已以涉嫌違反性暴力犯罪處罰法提告。

頻道方面昨晚（21日）再爆料，指金秀賢在金賽綸還是中學生時不只是交往，而是有其他證據可以證明他有性慾倒錯，更將他和當年的「N號房」性虐案做比較，聲言若金秀賢主演的劇集《山寨人生》如常播出便會再爆料。而遭金賽綸家人提告的網紅李振浩最近爆料指金賽綸生前曾與圈外男友在美國結婚及曾經墮胎，又指金賽綸曾多次遭丈夫施暴及恐嚇，頻道的主持人指正在了解事件，但稱因為時間點對不上，不可能存在曾經墮胎的事。

而金秀賢曾與已故女星Sulli合演19禁電影《Real》，Sulli的胞兄昨晚在社交網寫道：「金某，有好多話想說但沒法說，反正他會從高處墮下，抓緊點吧。」網民相信他說的「金某」是金秀賢，但有粉絲指胞兄有很多年沒有與Sulli聯絡，Sulli死後卻利用哥哥的身份接近粉絲，因此質疑他現在亦是借Sulli抽水。

另外，金秀賢原定3月30日晚上9點在台灣參加「高雄櫻花祭」，主辦方至今仍表示金秀賢會照常出席，韓媒指金秀賢將於30日當日經韓國仁川國際機場出發赴台，並會於4月1日乘飛機返韓，將是金秀賢在爆出爭議後首次露面，而活動當日執法部門會派出50人在附近一帶戒備。