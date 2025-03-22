【營事檔案】榨菜蛋炒飯

蛋炒飯是一道簡單易做的家常菜，當前一晚食剩下白飯的時侯，下一晚的晚餐就會是炒飯了！今次選用了榨菜以及家中必備的雞蛋，製成了十分惹味的蛋炒飯。更是一個快速且滿足的餐點選擇，甚至帶飯都十分合適。

雞蛋是好是壞

過去，不同的營養學家、科學家都對於雞蛋對健康是好是壞而有不同的意見。有學說指出雞蛋當中的膽固醇會影響心血管健康；而《2015～2020年美國飲食指南》就已取消膽固醇每日攝取量不超過300毫克的限制，因此對於雞蛋的限制都早已過時了。雞蛋富含蛋白質，所以也是肉的代替品，而肉類通常都含有飽和脂肪，因此蛋白質來源例如雞蛋及肉類，都應適量進食。

榨菜高鈉

榨菜的加入為這道菜增添了獨特的鹹香風味，但由於榨菜的鈉含量較高，建議在烹調過程中適量使用額外的鹽及調味料，以避免攝入過多的鈉。因此榨菜都被當成調味料的一種，榨菜肉絲米粉、榨菜蒸牛柳絲、榨菜蒸肉餅等都是常見的菜式。每100公克榨菜的熱量大約只有20卡，但鈉含量高逾2000毫克，而世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，因此需額外留意榨菜的使用量。

榨菜蛋炒飯

材料：

榨菜 35克

雞蛋 2隻

隔夜飯 1碗

冬菇 3朵

調味料：

鹽 適量

做法：

1) 冬菇切片備用

2) 隔夜飯加入一隻雞蛋攪拌備用

3) 榨菜絲切碎，加入另一隻雞蛋打散

4) 燒熱鑊加少許油，加入榨菜絲蛋液煮至定型，盛起備用

5) 原鑊加入冬菇片炒至變軟，加入隔夜飯蛋液，炒四分鐘

6) 加入榨菜絲蛋餅，稍為用鑊鏟切碎蛋餅

7) 最後加入鹽調味，炒勻完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。