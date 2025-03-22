升級家常菜　照顧三餐

工作繁忙，偶然都想吃點家常菜，又或滿足家庭樂，但現實日常工作勁忙，返到屋企不想煮，唔想日日外賣點算？很多中菜廳推出新菜單，部分以家常菜升級再做，也有特色主題美食，假日還可以和家人去飲茶食點心，滿足晒你一日三餐。

雲吞麵變奏

港式雲吞麵由細食到大，通常都講究個湯底有無加味精、雲吞足唔足料，西環一間酒店新派中菜廳和本地老字號雲吞麵店合作，於3月22日推出期間限定的港麵新繹系列菜單，為雲吞麵來個大變身。客人可先來一客魚湯雲吞感受不同風味，炸雲吞水餃伴果香醬，酸甜脆口，其他還有黑毛豬叉燒撈粗麵、薑葱龍蝦銀絲兩面黃和新派版的砂窩雲吞雞，滿滿新鮮感。

星級滋味

米芝蓮名單出爐，相信提升你哋去探店的心意。中環米芝蓮二星中菜廳將於4月中旬推全新菜單，前菜先來惹味的脆炸香酥肉和蜜餞鱈魚粒開開胃，前者融合大澳蝦醬和南乳，後者配酸甜醬汁。緊接來一碗過橋味菜日本象拔蚌湯，就可以大啖品嘗豉椒九層塔爆蝦球、脆香貴妃鴨、椒生啫星斑球或葱燒脆皮遼參等菜式，主食可以選擇堂弄星斑粥，讓大家感受到星級滋味。

精選套餐

有選擇困難症的話，最好還是揀套餐。灣仔五星級新派粵菜食府於午市及晚餐分別推出套餐。4道菜自選點心午市套餐可從12款前菜和點心中揀選3款，包括有蟹籽燒賣皇、蜜汁叉燒包和蜂巢帶子荔芋盒等選擇。主食包括西蘭花炒蝦球、香酥梅膏骨、上湯木耳浸時蔬、金銀蛋肉鬆炒飯或松露醬野菌素菜炒飯等，最後以甜點作結。6道菜晚市套則有炭燒金磚腩肉、話梅串茄和椒鹽豆腐作前菜，湯品是菜膽花菇海參燉雞湯，其他有菌皇XO醬泮水芹香貴妃蚌、紅燒獅子頭和陳皮臘味糯米飯等。此外，餐廳亦有3月限定套餐，可以用親民價品嘗蟹肉牛油果焗鮮蟹蓋和蠔皇南非三十頭吉品鮮魚伴鵝掌等菜式，用作宴客夠得體。

假日限定

想歎美食，最緊要把握機會。中環高級中菜廳剛推出全新餐牌，並於即日至4月30日推出假日快閃，逢周末及假日推出2款午市盛宴，假日美點薈萃有筍尖鮮蝦餃、黑魚子帶子燒賣、法葱蘿蔔絲酥、雪山叉燒餐包、天鵝芋角鳳尾蝦、海中寶魚翅灌湯餃等美食，假日燉湯蝦球嘗味午宴有點心三拼、海皇湯焗水晶大蝦球、雲南紅菇燉花膠螺頭湯和濃扣朝天龍躉斑翅等菜式。家宴嘗聚套餐則有西班牙黑豚肉叉燒皇、椒鹽脆皮海苔九肚魚、香煎如來素鵝、頂級蝦籽花菇扒柚皮和陳皮蒸牛肉餅等懷舊風味，各有特色。

花雕醉人

中菜入饌，花雕是常見調味料。灣仔五星級酒店高級中菜廳於即日至4月30日推出花雕粵韻美饌。花雕醉香筍殼魚先炸後浸泡方式製作，鮮香肉嫩。花雕醉遼參選用日本關東遼參入饌，滋補又輕盈。其他有花雕碎凍蝦、醉豆腐和迷你烏冬，讓客人口腔滲出酒香。