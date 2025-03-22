人氣飲料品牌新搞作　齊齊又飲又食又玩

無論任何天氣，都唔會影響飲冰凍汽水及茶飲的興致，有汽水品牌及支裝茶飲品牌為了令興致升溫，特別搞搞新意思，前者與人氣燒肉品牌合作推出主題燒肉店，後者則與人氣三棲藝人合作，推出多項活動，讓大家又飲又食又玩。

燒肉主題聯乘店

汽水品牌不時有新搞作，早前舉行的「Foodmarks美食地標」活動備受汽水迷及食饕歡迎，最近載譽登場，以「燒肉」做主題，與人氣燒肉店佐敦店聯乘於即日至4月16日期間、推出期間限定的主題燒肉店及「Foodmarks燒肉嚐聚滋味賞」平台。燒肉店以汽水的經典紅色為主調打造，並設置多個打卡位，好似門口以紅色汽水膠箱及玻璃樽砌出「嚐聚層層疊」，另在放題自助區、桌面、牆面裝飾等都洋溢汽水品牌的元素。大家還可以穿上限定版圍裙享用全新放題套餐，包括餐廳主廚特別設計的燒肉汁、冷麵，配搭冰爽無糖汽水，食味一絕！是次活動還包括多個活動，好似於推廣期內的「燒肉王挑戰」，頭4位精準地燒出330克燒肉即可獲限量版餐具套裝及餐廳現金券，又或在任何一間分店消費，以店內放題食材創作出無糖汽水的創意菜式，將相片或影片連同菜名DM至官方IG，便有機會選為「燒肉王」，獲得限量版無煙燒烤機及現金券等。此外，品牌於即日至2026年2月28日分兩階段推出獨特餐飲體驗，每階段累積最高積分的參加者可享餐飲特賞體驗，有機會與最夾飯腳開餐！

流動茶飲車

樽裝茶飲品牌最近請來人林峯擔任全新品牌大使並「萬萃」，送出逾十萬支冷萃系列茶飲。品牌的冷萃系列有3款無糖茶飲，分別是日式深蒸綠茶、台灣金萱烏龍茶及台灣蜜香紅茶，均經「獨特滴濾冷萃工法」，長時間低溫萃取茶葉精華，充分釋放茶韻又不帶苦澀味，散發清新回甘滋味。至於品牌「萬萃」活動包括於即日起出動「回甘流動車」，游走各區送上茶飲；另外車上滿載3款位茶飲，只要即場估中車上支裝總數量並Inbox官方IG及向工作人員出示正確答案即有機會獲得整車飲品。此外，於即日至4月24日期間，選購品牌金蓋並登記參加活動，有機會獲得「新西蘭雙人來回機票」、林峯演唱會門票、「999.9黃金茶滴擺設」等。