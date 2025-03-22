黎耀祥麥長青爆人生憾事　真情流露眼泛淚光

由黎耀祥與麥長青主持的無綫節目《江湖見》昨晚（21日）播出最後一集，兩人相識接近40年，今次為拍節目經歷了長達3個月的拍攝，他們趁最後一集促膝長談，期間二人真情流露，更不約而同講到眼泛淚光。

他們談到人生憾事時，麥長青表示到了長大後，才懂得抽多點抽時間陪伴親弟，可惜一切卻來得太遲：「其實我最遺憾都係一樣嘢，我冇時間陪我弟弟。係大個咗兩兄弟先至去洒吧飲吓酒，但原來個天話畀我聽『你冇機會喇』。所以我細佬走咗之後，我更加珍惜所有關係，所以點解我話嗰陣時同你拍完《義海豪情》我好唔開心。我從來冇同我細佬講過一聲我愛佢，但其實我好愛佢，但到佢走都冇聽過一句佢阿哥話愛佢，所以我想同你（黎耀祥）講一句說話『師兄，我愛你。』」

至於令黎耀祥最遺憾的是未能趕及趁最愛的母親還在生時事業有成，讓母親覺得光榮之餘，也能更好的照顧母親，他坦言說：「佢就喺我攞獎前一年走咗，佢連我攞男配角都睇唔到，就更加唔好講話我依家經濟富裕啲可以照顧佢、可以畀一啲好啲嘅嘢佢…所以我諗我同你都一樣，其實我哋都好着重家庭、親人，估唔到我哋咁耐冇見，因為呢個節目又走番埋一齊。」