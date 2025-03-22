澤美沙樹　奇迹巨乳脹卜卜

夠膽企上選美活動嘅舞台，相信每位佳麗都覺得自己會贏，就算攞唔到第一，都希望捧番個安慰獎，但要達成願望，唔係有實力就得，有時仲要靠少少運氣！查實未能奪冠、三甲不入都唔使失望，好多落選佳麗喺事後有唔錯嘅際遇，澤美沙樹就係人辦之一。

心口勁吸睛

剛才提到選美活動，喺日本有好多，當中又以雜誌小姐選舉最受寫真迷關注，事關呢項活動創辦至今有40幾年歷史，備受公眾認可，而且唔少佳麗會喺寫真界大展拳腳，好似應屆冠軍葉月來愛喺奪冠之後，成為寫真界嘅寵兒。至於同來愛一齊角逐冠軍寶座嘅澤美沙樹，雖然係落選佳麗，但年僅18歲嘅佢，質素一啲都唔曳，除咗個樣嫩口、氣質清新、笑容甜美之外，仲畀到人一種溫馴怕醜嘅感覺，認真人見人愛！身材方面，年紀輕輕嘅美沙樹有一對令人嘖嘖稱奇嘅G奶，胸形飽滿，質感天然，加上肌膚緊緻又雪白，透明感極高，難怪可以吸引到大量胸奴嘅眼球。

全力拍寫真

出身於東京都嘅澤美沙樹，唔止係一名乖乖女，仲相當孝順，一有時間就會陪媽媽四圍去，結果有一次喺街上遇見藝能事務所嘅星探。據阿妹憶述，當初被星探睇中，問有冇興趣做藝人，完全唔識得畀反應，事關一直冇諗過加入藝能界，殊不知呢位星探好熱情，多次游說之下，終於被對方嘅誠意打動，除咗獲安排拍寫真，更參加雜誌小姐選舉添！

鼓起勇氣參加選美，對性格有啲怕醜嘅美沙樹嚟講，係一個唔容易嘅決定，所以得知一個獎都攞唔獎，心情有啲失落，但之後不斷有媒體邀請佢拍寫真，個心先定番啲，並對寫真事業充滿憧憬，仲話等到高中畢業後，就會全力做好寫真女優呢份工，希望為支持者帶嚟更多精彩演出。

Profile

年齡：18歲

身高：5呎2吋

三圍：37G-24-35

自從接觸寫真工作以嚟，澤美沙樹不斷有演出機會，登入其社交網，就會知道相關消息，仲可以搵到唔少靚相添！