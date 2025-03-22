Sienna Day　天生好色玩得激

10個脫星9個都話自己係四仔迷，因為天生鹹濕先會出道，講真邊有人會認真探究呢啲入行理由係咪事實，惟獨英國脫星Sienna Day嘅荒淫經歷卻得到匿名網民嘅證實，仲話佢嘅好色程度比起四仔角色更誇張！

男女通吃

為咗滿足性慾而拍四仔，可以話係脫星被問及入行原因嘅例牌答案，但出自Sienna Day把口，唔少網民都話可信性極高！點解會有咁嘅情況？就要由一次媒體訪問講起。

話說來自英國達蘭郡達靈頓嘅Sienna Day，憑住迷人樣貌同火辣身材，喺歐洲四仔界出道冇耐已經大受歡迎，並引嚟美國四仔片廠嘅注意，先後演出多套人氣作。由於人氣勁，知名度又高，開始有媒體要求做專訪，當被問到入行原因時，Sienna Day就話自己喺讀大學時已經成日溝仔，又經常喺夜店獵艷，私生活極度淫亂，所有色慾遊戲幾乎玩過晒，仲要係男女通吃添！訪問一出街，網民反應兩極，有人話答案冇新意，但亦有匿名網民爆料話係事實，仲講到言之鑿鑿添！

經驗豐富

據嗰位網民聲稱，Sienna Day喺大學時已經係出晒名嘅蒲精，鍾意溝仔之餘，又會𠝹埋女，男女關係搞到異常混亂。與此同時，又有網民附和話自己同Sienna Day發生過一夜情，仲稱讚對方嘅床上表現狂野又搶韁，比喺四仔入面嘅演出有過之而無不及！對於網民嘅回應，佢表現得沾沾自喜，仲話自己嘅床上演出仍有好大嘅發揮空間。

事實上，Sienna Day喺鏡頭前係不折不扣嘅癡女，為Naughty America演出嘅頭炮作品《2 Chicks Same Time》，經已玩3P！要知道一般脫界新丁嘅出道作，唔係玩自娛，就係一對一床戰，極少以一人之力迎戰兩位猛男，Sienna Day夠膽咁做，證明床上經驗豐富，佢仲話一后四王都試過，應付兩男真係濕濕碎！憑住呢種大無畏精神，佢主演嘅四仔乜嘢題材都有，內容亦愈嚟愈激，難怪能成為近年四仔界人氣癡女之一。

Profile

出生地：英國達蘭郡達靈頓

身高：162cm

三圍：32DD-24-34

除咗拍四仔，Sienna Day亦喺近年開始發展成人網紅事業，先後推出多輯限制級寫真同自製成人影片，而為咗吸引網民注意，仲不時喺社交網派福利添！