炎明熹愈雪愈強　作品入選內地20強睇齊頂流歌手

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）去年與無綫因續約問題被雪藏，雖然曝光率激跌，但無損人氣，近日內地樂壇焦點由中國音樂協會選出年度20強歌曲，Gigi的《翅膀》獲選，與內地紅星王一博、周深之歌曲同獲殊榮，果然人如歌名隨時起飛！與Gigi同樣深受歡迎的「聲夢小花」姚焯菲下月推出新歌，亦獲大批粉絲應援造勢，將豪擲6位數為偶像鋪天蓋地宣傳，氣勢十足！

去年6月有傳Gigi因合約風波被無綫雪藏，僅在去年12月因推出與樓盤合作之音樂特輯才短暫解凍，但之後再度絕迹，只曾以學生身份接受港台電視節目《港式速遞講你知》訪問，以及日前為撐所讀的音樂學校，到主題公園欣賞音樂劇《深海鰭遇》，期間更一度感觸良多眼濕濕，輕輕拭淚。

雖然曝光率比高峰期時暴跌不少，但Gigi的人氣卻好像「愈雪愈強」，近日中國音樂家協會主辦的《中國當代歌曲創作精品工程“聽見中國聽見你＂》公布2024年20首優秀歌曲，Gigi主唱的《翅膀》打入其中，因活動聚焦主旋律歌曲創作，屬國家級評選活動，審核非常嚴謹，2024年評選從386首歌曲，經過五輪線上線下評審，近150位評委參與，最終選出來的作品需兼具藝術價值與社會影響力，入選作品會被央視、省級衛視晚會及文旅宣傳廣泛採用，熱度十足，與Gigi同樣有作品入圍的還有王一博的《萬物可愛》、周深的《好風起》與《心同此願》、李宇春的《我愛》等，都是內地頂級歌手及演員，甚具認受性。

姚焯菲Fans集資應援

大批「Gi炎粉」（炎明熹粉絲暱稱）得知喜訊，即於網上不停轉發消息，十分疼錫偶像！而與Gigi同樣深得粉絲愛錫的姚焯菲（Chantel），下月將推出跳唱新歌《New Fantasy》，其Fans Club早前特別於社交平台發文集資，並留言：「原來屈指一算，Chantel上一首個人單曲已經是半年前了，而且上首個人單曲推出時，因Chantel要在海外準備公開試而未能回港參與宣傳。所以，今次Chantel回港投入工作後推出的個人單曲，當然需要大家鼎力支持，亦希望有能力嘅『小菲象』（Chantel粉絲暱稱）能參與是次集資！」

據知，今次新歌應援行動目標6位數，用作於港九鬧市買大型宣傳燈箱及各類應援物品之用，應援數目最高的5位「小菲象」，可以跟偶像一齊入主題公園玩一天，包入場及膳食費，玩足7至8小時及共進午餐或晚餐，現時已有百名粉絲報名！有指活動應於5月進行，能跟Chantel同遊主題樂園的勝出者亦需要經過甄選，且當日亦有工作人員陪同，確保Chantel和幸運兒玩得開心。另外，日前Chantel獲同是「聲夢」出身的張馳豪邀請拍片大跳舞步，雖然只是簡單跳了幾下，但網民已經睇得好開心，更發現女方腰間現馬甲線，令Chantel本尊都親回「笑到喊」Emoji，搞笑互動。

鍾柔美張馳豪跳舞神同步

「聲夢」歌手張馳豪（Aska）近日為宣傳新歌《Catch A Feeling》，邀請了多位歌手好友一齊拍片挑戰跳舞，除了姚焯菲外，另一「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）也有接受挑戰，擅長跳唱的Yumi全程表現輕鬆，舞步流暢利落，跟Aska完全神同步，非常合拍，網民大讚是「神級組合」：「簡直係跳唱男女神」、「跳得咁好嘅？型男美女跳舞組合。」

另外，Yumi雖然忙於學業，但也不時在社交網更新狀況，其中一輯新相她以80年代的打扮上陣，紅色頭巾配波浪頭，以及復古圖案上衣與皮褸，時代感十足，相信是工作的新造型，網民對她的新工作大感期待，又讚她無論任何造型都能駕馭。