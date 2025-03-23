甄子丹自揭情意結　向公仔箱尋寶

「宇宙最強」甄子丹80年代入行，見證香港電影行業興衰。曾在電視台打拚的他，對電視演員有很深的情意結，早前執導的電影也起用了電視藝人，直指香港電視圈如少林寺，能鍛煉出百般武藝。

香港電影業近年輝煌不再，不少戲院先後結業，從影40多年的甄子丹相信任何行業都會有高低潮，若想突破低潮便要從電影題材開始作檢討：「要研究大市場究竟需要乜嘢電影，唔係只拍畀香港觀眾睇，因為永遠係市場衡量傳播力，在大數據基礎下再決定創作。」現時全球電影市場集中於中國和美國，子丹認為電影取材必須要令大市場看得懂，否則只會永遠處於劣勢市場上求存，又表示不應該以「拍港產片」為目標：「我覺得唔好成日抱住要拍套港產片嘅心態，係香港電影人拍嘅就係港產片，好自然就有香港嗰陣味、有香港DNA喺度，唔應該刻意標籤『我要拍港產片』。」

與後輩交流添幹勁

談到去年子丹執導的電影《誤判》起用了多位電視演員，包括蔡思貝、黃智雯等，他直言喜歡跟年輕演員交流，多聽取他們的想法，因這樣能令自己獲益，更可尋回青春幹勁：「我都做過電視，電視台係一個訓練好犀利嘅地方，全世界冇TVB咁犀利，先唔討論待遇問題，香港巨星有邊個唔係電視台出嚟？演技練到好似少林寺咁，凡喺電視台浸到幾年已經一身武藝。」

另外，子丹今日會以「打吡大使身份」出席假沙田馬場舉行的「寶馬香港打吡大賽」。日前，他走入馬房跟練馬師、騎師交流互動，騎師平日除了訓練騎技之外，亦會嚴格控制飲食，生活相當規律，子丹認為各行業亦需如此加倍努力。他又直言自己年輕時，對待體能操練十分刻苦，但隨着年紀漸長、身體傷患多，必須針對性鍛煉才能應付挑戰。

髮型：Kenji Ng @ IL COLPO PP

化妝：嘉玹•小白

場地：跑馬地馬場廂房