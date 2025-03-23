陳卓賢慶幸機場停運前已返港　望參演英語劇集

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和歌手洪嘉豪以大使身份晚上出席環保活動，Ian表示日常會帶水樽，減少使用膠樽。洪嘉豪覺得自己未做得足夠，以前夏天長開冷氣，冬天又開暖爐，經常被媽媽鬧。

Ian剛推出今年第二首歌曲《悲觀主義》MV又要上山落海，他說拍攝當日天氣好冷又落着雨，雖然辛苦但很值得，對被封為「勤力賢」，他謙稱每個人都好勤力，只想在巡演前完成手頭工作，安心到英國演出，幸好在英國希思路機場停運前已回港，工作未有受阻，直言若發生滯留，為了工作會不惜一切繞路返港。不過回港幾天Ian仍然受時差困擾，有兩天到天亮才能夠入睡。對於隊友Jeremy的後援會解散一事，他表示暫時未見到Jeremy，可能只是暫時性，覺得好多人好錫Jeremy，定會有人幫忙：「Fans幫我哋宣傳係好開心嘅事，所以自己會努力創作及表演以回報粉絲。」問Ian會否自薦參與公司的英語劇集《The Season》演出，他表示未有留意，如有機會，也想好好把握，之前亦參予過拍攝電影，將來想有更多演戲機會。

問Ian會否自薦參與公司的英語劇集《The Season》演出，他表示未有留意，如有機會，也想好好把握，之前亦參予過拍攝電影，將來想有更多演戲機會。Ian、Jer、Stanley和Tiger將於四月舉行演唱會，Ian不介意一起跳舞，但不會為跳而跳。

洪嘉豪亦將於五月與林家謙及陳健安合作登上拉闊舞台，重新演繹Oscar Lee的填詞作品。嘉豪開心跟兩位好友開騷，爆林家謙跳舞比他好：「我哋大家有唔同style，佢會跳Do姐出名個隻舞，會好好睇，期待佢精彩表演。」嘉豪又表示演唱會中會加插一些演員穿插表演，監製明言不要他們演戲：「叫我哋唔好演戲，交畀其他演員做。」