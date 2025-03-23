周吉佩出自傳揭鐵皮屋長大　為《中年》險致婚變

《中年好聲音》周吉佩（吉吉）近年事業發展漸趨多元化，出唱片、開個唱及搞音樂學校之餘，最近更決定做作家出書，兼開設一個網上關於搞生意的全新節目，認真忙爆！他計劃趁下月與歌迷到塞班島旅行時，抽時間為攝新書封面照。當談到38歲推出自傳，吉吉感性表示每個人都有自己的人生路要行，而每段分岔口都是一個選擇，好與壞都要自己去承受，而自己經歷數次失敗仍然堅持，全因周父臨終前的一句話，他希望透過新書分享，鼓勵大家繼續追夢和珍惜身邊人。

據悉，新書中他將細述自己的人生三大重要階段，包括成長歲月、家庭關係，以及事業高低起跌。吉吉直言籌備過程掀起了很多回憶，既痛苦又窩心，且總括：「我喺鐵皮屋長大，童年雖不富裕但很快樂。好多人以為做明星好風光，實情有苦自己知。」他更自爆當日報名參加《中年好聲音》，差點搞到婚變！新書暫定7月面世，到時將會搞簽名會，與粉絲作近距離接觸。

談到開設音樂學校做老闆，吉吉自言踏足商界才發現箇中的不容易，故才決定推出網上新節目，走訪不同界別中、小企商家，分享他們的成功故事：「其實香港有好多小店好值得被更多人看見，希望發掘多啲有心經營嘅中小企，讓更多人認識，自己亦可從中取經。」