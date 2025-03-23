唐詩詠為麵包店分散人流日日清貨　自爆根本冇搬豪宅

藝人唐詩詠、林海峰、岑樂怡和王頌茵今早現身灣仔出席親子跑活動，唐詩詠以一身運動裝亮相，很多人爭相與她拍照。開跑後她帶同小朋友一同跑步，一向跑開的她遷就小朋友的速度，又中途和他們打卡拍照，希望鼓勵他們享受到運動的樂趣，並培養對跑步的興趣。

在採訪時，提及最近她的麵包店人流較剛開業時少，她表示：「我哋之前因為好多人排隊，所以我哋加咗（麵包）量，希望大家就可以分散個人流咁，依家亦做到我哋想做嘅嘢，好開心囉，即係大家買到，又唔使咁辛苦，又每一日都賣晒，我哋同事又唔會好辛苦，因為之前加量成個過程佢哋好辛苦，我都落去幫手，但依家都唔使啦。」被問到會否開分店，她則表示有商討過，但仍要考慮其他因素。

對於早前傳她愈搬愈豪一事，唐詩詠則澄清自己沒有搬屋，那次只是工作完到訪朋友家中，認為太睇得起自己，自己會繼續努力。

另外，她透露最近忙於排練6月演出的舞台劇，由於是首次嘗試舞台劇，她表示自己需要更早開始熟習，而因為舞台劇與電視劇不同，她要做很多肢體上的練習，她笑稱：「我排練一日（舞台劇）好似拍咗十日戲咁，好彩我有跑步，即係鍛鍊吓。」