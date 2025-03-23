西班牙地道饌　熱情洋溢

塞哥維亞西班牙乳豬：乳豬只用鹽、胡椒、蒜頭和迷迭香調味，慢煮再烘烤，大廚會用瓷碟切肉，再隨手擲碟，滿有視覺效果。（胡振文攝）

西班牙人熱情好客，除了名勝古蹟或多樣化的活動和文化，當地的美食亦相當吸引。本地新開的西班牙餐廳，不但有海量Tapas種類，還有大堆頭的主菜選擇，再加上餐廳的熱情款待，配一杯Sangria，滿滿地道風情。

中環：創意小食

西班牙Tapas種類多不勝數，摸住酒杯底慢慢夠晒歎。中環西班牙餐廳早前經過翻新，除了室內環境更舒適，露台也以巴塞隆拿的海灘文化作靈感設計，黃色主調配休閒風梳化，邊品味海景和日落景致，邊歎各款小食，爽！行政總廚Rafa Gil曾於多西班牙名店工作，菜單除了經典之選，還有創意配搭，加上精緻餐具和擺盤，賞心悅目。

琳琅滿目的Tapas不乏富創意的出品，加大碼鯷魚牛油多士選用來自L'Escala的頂級鯷魚，長約10厘米坊間少見，肉質肥美，配自家製麵包和松露羊奶芝士忌廉，鹹酸交錯好開胃。混合巴西風格的鰤魚薄切加熱情果醬、西班牙青椒和芫荽等調料，一啖吃出酸辣甜。屬加泰羅尼亞風味的煙熏茄子，配自製松露蜂蜜、芝士和香腸，煙熏氣息和鹹甜味交纏。

造型別致的紅酒燉牛尾鵝肝融入法式反烤撻和西班牙傳統燜牛尾的優點，手撕牛尾肉加焦糖洋葱和千層酥皮烘烤，反轉後配鵝肝慕絲，鹹甜味濃。主菜首推塞哥維亞西班牙乳豬，醃製乳豬經一晚慢煮，烤至皮脆金黃，大廚會於餐桌旁即席以瓷碟切件，最後更會將碟摔碎，釋放壓力又有儀式感。西班牙油炸鬼以外，大家不妨試試黑朱古力慕絲配咖啡冧酒鹽味焦糖醬，綿密幼滑、入口即溶，同樣吸引。

銅鑼灣：巴斯克慢烤

西班牙每個地區的美食各有特色，銅鑼灣西班牙餐廳由廚藝總監Edgard Sanuy Barahona和行政總廚 Pere Moreno Germès主理，以巴斯克烤肉作主打，高質肉類和海鮮會搭配香料調味，再以炭火慢烤以釋出食物的香氣，入口帶濃烈煙熏氣息，適合配西班牙美酒享用。

愛羶香的話，推介來自卡斯蒂利亞拉曼哈的鮮嫩乳飼羊肩肉，羊肉以香草醃製再經12小時慢烤，羊脂自然溶化而散發香氣，再加點燒汁享用，肉嫩多汁有層次。西班牙式烤乳豬先蒸煮12小時，分拆豬肉和豬皮再燒烤，香脆豬皮和柔嫩肉質，配合得剛好。當地捕獲的海鱸魚燒香後，淋上自製醬汁，味道酸甜有致，還散發蒜頭和辣椒的香氣。至於用蘋果木煙熏的茄子，抹上用甜椒、番茄、大蒜、洋葱和堅果等製作的傳統醬汁，素食者也能細嘗。

西班牙人愛邊飲邊食，佐酒小食自不可少。餐廳自創的法國生蠔配伊比利亞豬臉肉片，煙熏生蠔加點橄欖油，配富油脂的肉片，提升整體味道。魯克斯牛肉以醃製黑安格斯牛肉片捲起杏仁享用，牛肉鹹香和脆口杏仁形成強烈對比。吃喝飽足，再來一口加了橙肉的焦糖燉蛋，酸甜有致又果香馥郁，瞬間平衡口腔的油膩感。