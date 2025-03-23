郭晉安讚女兒有游水天分　朱敏瀚自爆與陳曉華學打波

視帝郭晉安、朱敏瀚及黃子恆等今日（23日）出席慈善網球賽記者會。郭晉安表示早年跟鄭嘉穎合作《與敵同行》，與對方一起打網球結緣，他説：「佢教我打仲介紹埋教練畀我，一直打到依家，不過學得太遲，最好由細開始訓練。」他已將網球視為自己的終生運動，更希望打到80歲，並透露以此作親子運動，不過兒子對網球興趣不大。安仔表示嘉穎近年因工作忙較少打波，現時波友主要為黃子恆、鄭子誠和黃智賢等。他又透露近年暑假教有陪女兒上游泳班，大讚女兒有天分很快學會四式，令本來不諳游泳的他也找教練學游泳，現己學會游蛙式。談到工作，他表示之前拍下的《金式森林》正等待播出，自己也很期待，亦希望繼續拍劇，會視乎劇情及角色作選擇。

另提到資深音樂人盧國沾早前離世，對方曾是安仔與羅嘉良的經理人，後因合約問題曾對簿公堂，安仔坦言過去事不想多談，跟對方也少聯絡且近年也沒見面。至於好友羅嘉良亦因近年主力在內地發展，見面機會較少，但不時會透過通訊軟件彼此問候。

向來熱愛運動的朱敏瀚坦言因擔心踢足球易有身體碰撞而受傷，故開劇期間主要打網球，對於今次慈善賽，他表示並不緊張，因有前港隊代表做拍檔雙打，更可藉此近距離欣賞對方球技，並指比賽當日（5月23日）正是自己生日，認為生日做慈善應該更有運。他又透露平日除了跟張振朗外，亦有跟黃子恆、陳瀅、JW（王灝兒）和周嘉洛一起切磋球技，讚JW有天分，問到緋聞女友陳曉華可有一起打？他表示有跟對方一起上找教練學打網球：「佢好有波運，點都會打得返去對面。（叻過你？）我比佢勤力，一星期上一堂，但佢比較好運。」提到對方頻頻接到花球，朱仔笑言要恭喜她，提到有網民笑指她「嫁得」，叫朱仔識做，他即尷尬笑指接到花球代表幸運：「我都想接到花球，睇吓幾時到我接到。」