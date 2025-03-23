古巨基追B睇天意　甄子丹女兒終於「夠秤」首入馬場

香港賽馬界年度盛事之一「香港打吡大賽」於今日（23號）在沙田馬場舉行。再度連任「香港打吡大使」的國際影星甄子丹偕太太汪詩詩親臨沙田馬場，身體力行支持，觀賞精彩賽事之餘，更會參與頒獎儀式，與馬迷見面。

另外，大會特別邀請歌手古巨基（基仔）擔任開幕表演嘉賓，在Live Show的伴奏下，連唱4首經典金曲猶如舉行迷你演唱會，為賽事拉開序幕。

基仔接受訪問時表示視今次演出如舉行迷你演唱會，所以向大會特別要求安排Live Band，連幕後製作都是其個唱班底，又話看見現場有粉絲舉牌支持感驚喜：「好耐冇見過燈牌，因為自己都幾10歲。」問到可有計劃再開騷？他不諱言希望有更多演出機會，不過大前題以不影響他湊仔為主，現時囝囝讀K2，希望待囝囝讀小學後，再計劃舉行演唱會，至於可考慮在啟德體藝園開騷？他則指未有時間籌備大Project。

他自認是「囝囝控」，每日享受親子時間，加上囝囝讀小學後會變得忙，因此要更珍惜相處機會，他說：「我希望佢繼續黐住我，唔好唔理我，不過佢依家都好黐我嘅。」又分享和囝囝的初體驗，大爆囝囝首次面試未入校門時已爆喊，結果未能成功面試，打算面試4至5間學校，讓囝囝學習面對陌生人，自問非怪獸家長，但一定是善良爸爸。有謂沉迷湊仔可考慮再添丁？他不抗拒，還搞爛Gag謂：「如果得就得。（咁你得唔得？）我係雷頌德 ，睇天意啦。」

至於早前基仔透露將推行「音樂人培育計劃」，他說今年內實行，望培育新一代台前幕後音樂人，有謂可培養埋囝囝，他大讚囝囝有節拍感又鍾意上台表演，笑言將來可角逐新人獎。基仔又爆帶囝囝綵排，當囝囝在升降台等他綵排完時，就即問是否到他上台，得知未有機會踏台板就爆喊，相當搞笑，或者到他舉行個唱時再考慮安排囝囝上台，有機會父子同場都是開心事。

甄子丹偕太太汪詩詩穿上情侶裝現身，他自言：「嚟馬場梗係着藍色啦。（有冇心水投注？）有嘅，不過唔公開講，費事有咩差池被人詐型，我贏得最多嗰次係200幾蚊，本錢都係200幾蚊，太太眼光就準確啲。」問到是否最有眼光揀個好老公？汪詩詩認自己好幸運。

子丹又謂揀心水馬匹最緊要視乎每個人眼光及喜好，笑言自己不用做賽前「功課」：「我愈做功課，中嘅機會愈低，我事業就係專業，其他都係業餘。（會唔會對有宇宙名嘅馬匹情有獨鍾？）企得太高，跌得仲傷，都係低調啲好。」談及囡囡甄濟如（Jasmine）也擔任表演嘉賓，他說囡囡終於「夠秤」首入馬場，可讓她感受在馬場表演的感覺，問到可考慮用囡囡的歌曲為新添的馬匹命名？他表示：「可以試吓。（譬如用囡囡首歌名《Forever 19》？）Good idea，大家可以一齊嗌。」

談及不少演員肯自減片酬救市，他自言接戲非主力睇片酬，而是：「部戲有冇挑戰性同意義及合作夥伴都重要，要睇大家係咪抱住同一個夢想有冇相同嘅目標，大家品味同鍾意好緊要，如果大家唔夾就唔得，至於減片酬，我覺得唔係鬥平就可以，電影質量重要過一切，大家唔收錢係幫唔到業界，當然減片酬會有少少幫助，香港比其他好多業界已經較舒服，但本身嘅市場價值及勞力，仲有付出時間及心血，都應該有相應嘅回報。」問是否對片酬企硬？他謂自己片酬相當彈性：「套套戲收片酬都唔同，如果覺得有誠意同幾有意思，唔講片酬，我調轉做投資都得。」

Jasmine首次入馬場，她說就算表演唱歌都不會緊張，亦會少投注碰運氣。提到其父指考慮用她的歌曲《Forever 19》為日後的馬匹命名，Jasmine表示贊成，因為代表永遠年輕。她稍後將到上海錄歌，而下月她也會到美國LA開個人騷，會自彈自唱也會有跳舞。

另外，早前甄子丹爆兒子甄濟嘉有女追，她稱不知情，更爆：「佢冇覆機。」但有聽過父母提及此事，要等弟弟數日回港再了解，弟弟拍拖可會呷醋？她表示不會，相信自己同所有人都可以做朋友。