【是日通勝】

農曆二月廿五

乙巳年 己卯月 壬辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、理髮、掃舍

忌：交易、嫁娶、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、20、48

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

金牛座：八卦話題勿參與，避免運氣被進一步拖低。

雙子座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難破悶局。

巨蟹座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

獅子座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

處女座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

天秤座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

天蠍座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

人馬座：情緒不穩，人際溝通受影響，易惹上是非。

山羊座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

水瓶座：幸運指數居首位，理財投資有望嘗到甜頭。

雙魚座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 事業強

（跌）狗 財運差

鼠：給情人多幾句讚美，感情關係更親切。

牛：獲高人指點，工作順利，財運亦上升。

虎：炫耀個人幸福沒好處，容易得罪小人。

兔：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

龍：說話得體，人品受讚許，好事自然來。

蛇：事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

馬：外出易遇上意外，必須留意交通安全。

羊：事業發展穩步上升，有能力化危為機。

猴：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

雞：身體健康出問題，盡可能留在家休息。

狗：是日沖煞，財運稍遜，經濟負擔大增。

豬：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

我的狀態就是最好的風水

不知不覺快到農曆三月，準備好去實踐今年的理想嗎？

所謂「風水養人，人養風水」，風水不是單純靠實物來趨吉避凶，風水也可以是流動的。舉例，當我們要做個展覽，雖然展銷位是臨時的，也要做到出色，引人注目，令公眾有興趣走來參觀，相反做得差，便會失去機會。

有句古語：「先敬羅衣後敬人，先敬皮囊再敬魂。」一個人呈現出來的外在狀態，打扮是否大方得體，真的很重要，我的狀態就是最好的風水。正如看見一個漂亮的女孩，對方的形象一定是乾淨陽光，有甜美的笑容，衣着整齊合適。我經常強調，輸人不要輸陣，風水就是一個布陣，令別人對你產生歡喜心，好運就會馬上到達面前。

人生最大的增運捷徑，是好好打扮自己，正所謂「言語壓君子，衣冠鎮小人」，你的形象是非常重要的，一定要走在你的能力前面，不然你的能力很容易被別人低估。當然一個人的本性品格也是重要的，相由心生，你的面相也可反映出忠定奸。

人可以有運勢倒霉的時候，但絕不可以有倒霉形象，無論你當下情況是怎樣，每天都應保持衣着整齊，看起來像處在人生巔峰。