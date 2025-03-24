Rachel公開扮「白雪公主」童年照稱「美夢成真」　新片全球開畫仆直

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）在一片爭議聲中於上周全球公映，而於片中飾演「白雪公主」的美國女星Rachel Zegler趁影片開畫，於社交網分享自己年幼時扮「白雪公主」的照片，並留言表示：「2004➡️目前—美夢真係會成真」。不過Rachel的「美夢」變「噩夢」，《白雪公主》的開畫票房宣告徹底失敗！

《迪》全球開畫票房僅收8,730萬美元（約6.8億港元），其中北美開畫票房僅收4,430萬美元（約3.45億港元），開畫成績比預期還要低。北美開畫票房慘敗之外，海外市場亦票房不濟，中國開畫3日票房僅收640萬人民幣（約685萬港元），創下迪士尼真人電影史上最差開畫成績。由於影片預計成本高達2.5億美元（約19.5億港元），所以影片極有機會令迪士尼蝕大錢。《白雪公主》票房差，口碑亦不濟。於美國「爛蕃茄」影評網的平均好評大跌由原本48％跌至43％，成為迪士尼真人電影系列之中口碑最差之一。

《白雪公主》全球開畫票房仆直之外，於同日公映由金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）主演的黑幫片《The Alto Knights》票房亦慘敗，全球僅收506萬美元（約3,946萬港元），成為繼羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《米奇17號》（Mickey 17）之後，華納兄弟探索電影公司連續第2部遭遇票房挫敗的第2部大作。