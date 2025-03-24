蔡瑞雪遭「孫姓男星」詐騙兼性騷擾　富二代前男友急澄清

台灣女星蔡瑞雪，早前透露因被性騷擾、冒名詐騙，繼而報案後，日前又再透露對方自稱為「孫姓男星」，未料剛好與她的富二代前男友孫麥傑同姓，引來各界揣測。

蔡瑞雪表示，近期收到一名「孫姓男星」的小號私訊，由於兩人原先就認識，所以她不以為意與對方的小號聯繫。怎料，聊到後面愈覺得不對勁，男星還以文字性騷擾，大聊性愛姿勢、約開房等，蔡瑞雪才發現男星身份被詐騙集團冒用；同時，詐騙集團也冒用蔡瑞雪的小號與男星聯繫，最後兩人都釐清狀況，蔡瑞雪與孫姓男星便雙雙出面報警，希望不要再有人受害。不過，蔡瑞雪的前男友、富二代DJ孫麥傑剛好也姓孫，所以引人聯想孫姓男星是否為孫麥傑。對此，孫麥傑在社交網無奈澄清：「深刻體會，躺著中槍」孫麥傑的經紀人也澄清：「就我所知，他們私下應該是沒有聯繫了。」至於孫姓男星的真實身份，蔡瑞雪透露對方是約10萬人追蹤的健身網紅，與擁有24萬粉絲的孫麥傑確實不相符。

此外，面對此次騷擾事件，蔡瑞雪日前更發文吐心聲：「這幾天我真的很難熬，睡不好，吃不下，累的不只是身體，更是心裏…」，並了解自己不是唯一經歷這狀況的人，所以更應該站出來提醒大家：「請大家一定要保護自己，也務必要小心網絡上冒充他人的帳號，詐騙集團無孔不入，絕不能姑息。願這個世界能更溫柔，也讓我們更懂得彼此保護。」