識食之人講究時令，來到春日，除適合郊遊，還有不同的時令和主題美食供應，坊間新品由茶點、小食、菜式到甜品一應俱全，美味又應季。

開胃莓果

新鮮莓果酸甜有致，作開胃美食最好不過。全球莓果品牌和本土咖啡店合作，於即日至4月21日推以各式莓果入饌，打造季限定菜單。新鮮莓果班戟的果醬由紅桑子、黑莓和藍莓自家製，再加點杏仁脆片和忌廉。巴西莓碗混合了藍莓乳酪、紅桑子、黑莓和藍莓，流心雜莓可頌馬芬加入流心新鮮莓果醬，酸甜味更強。想回家慢慢歎，可揀選用3款莓果製作的果醬，配多士、糕點或乳酪都無問題。

各有所好

為配合春日主題，尖東五星級酒店大堂餐廳即日至5月5日，選用士多啤梨、黑莓、藍莓及紅桑子等水果打造鳥語花韻果香三道菜下午茶，前菜有煙三文魚伴莓果脆餅、帕爾馬火腿伴士多啤梨意式多士、迷你水牛芝士波雜莓果串及凍莓湯香辣蝦一口杯，主菜3選1，有烤草飼牛柳配藍莓醬、慢煮雞胸卷配紅莓醬或香煎挪威三文魚配士多啤梨醬，最後以款水果甜點作結，繽紛又美味。此外，高級中菜廳則由即日至5月31日推出滋補春日限定菜式，時令食材加海鮮打造出窗紗龍影、白玉蘆筍紫淮山炒海螺片和紫玉淮山芙蓉星斑件等美饌，同樣貼題。

養生茶品

轉季是養生的好時機，本地沖泡茶湯品牌推出的春之茶療系列，精選4款茶品作養生之選，除茯苓養生茶、煎茶及茉莉龍珠，還有新出的桂花薏仁茶，它由桂花、生熟薏仁、茯苓、白茅根和赤小豆組成，有助去除體內濕氣和排毒，讓身體變成輕盈、舒鬱解悶。

品味櫻花香

來到春夏，繁花盛開。新加坡茶葉品牌於春季推出限定永恒之櫻茶，這款茶混合了雷尼爾車厘子和粉櫻花瓣的優點，配以綠茶調和，沖泡後帶清幽花香，餘韻回甘。與此同時，品牌推出永恒之櫻茶馬卡龍，粉紅色馬卡龍配櫻花茶湯，相得益彰。

法式味力

精緻的法國菜，高質美味。尖沙咀寵物友善的法國餐廳推出法式春日盛宴，6道菜共享晚餐將於3月27日在晚市供應，意大利青瓜湯配麵包粒和芝士，清新開胃。烤蘆筍配野菌、帕爾馬火腿和溫泉蛋，鹹香軟滑，享用酸爽吞拿魚他他後，就有番茄意大利飯和300克後腿肉牛扒，前者加車厘茄乾和水牛芝士，後者配自家手切薯條和波特酒汁，最後以巴黎布雷斯特泡芙或朱古力慕絲作結，客人於戶外用餐，充分感受春日氣息。