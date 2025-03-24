鄧紫棋豪擲8,500萬購東半山5,000呎自製複式單位　平4年前一半

不少藝人名人近日見樓市回落，趁低入市。市場消息指，「宇宙巨肺」鄧紫棋(G.E.M.)於上月斥約8,500萬元，購入東半山一伙近5,000方呎的自製複式單位，樓價與4年前高峰期相比回落近一半。

上述物業為東半山黃泥涌峽道12至14號單幢樓利安閣，於1965年中入伙，樓齡有近60年。資料指，鄧紫棋買入的單位為兩個樓上樓下的高層A室，每個單位面積有2,480方呎，屬三房連套房間隔，兩伙合共面積有4,960方呎。單位於上月以每伙成交價4,250萬元沽出，總金額涉8,500萬元，每呎平均價為17,137元。據悉，該兩個單位為自製複式戶，上手業主早年購入單位後，自行將上下兩個單位打通為複式戶。據資料顯示，新買家為以Tang Sze Wing名字作登記，與鄧紫棋原名鄧詩穎英文拼音相同，料為同一人。

利安閣全盤只有24伙，實用面積一律2,480方呎。據中原地產網站顯示，物業於高峰期2021年9月，一伙高層B室單位以8,050萬元沽出，當時平均呎價高達32,460元；與鄧紫棋最新買入的兩伙單位相比，可見每伙最新成交價較4年前平3,800萬元或47%。