東方日報C1：羅嘉良相隔27年再開騷　回味追劇歲月

不少歌手近年主打開巡唱密密吸金，一眾「唱家班」電視藝人有見商演工作銳減，亦轉陣瞄準仍有商機的內地及馬來西亞開騷搵真銀，實行食住港劇情懷及巡唱熱潮分一杯羹！其中羅嘉良闊別多年獲邀再開個唱，他笑言抱着開派對的心情與歌迷聚一聚。

現時各行各業市道不景氣，客戶齊齊「縮水」，過往藝人經常接的品牌代言、商場騷或登台演出可謂少之又少，為求搵食及增加曝光率，不得不轉移陣地，到仍有商機的內地及馬來西亞搵銀。兩地觀眾都是睇無綫劇成長，對一班TVB藝人分外有親切感，藝人每每到訪開騷，反應及氣氛均不俗，可謂皆大歡喜。近年不少電視藝人加入演唱會熱潮，之前鍾嘉欣（Linda）、陳展鵬、陳山聰及胡定欣都曾在內地開音樂會，現已移居內地的3屆視帝羅嘉良將在內地開唱，Linda、山聰及展鵬亦將「添食」，繼續在多個城市開巡唱，實行密食當三番。

羅嘉良離開無綫移居內地發展後，都有拍攝內地作品及港產片，曾唱過不少電視劇主題曲、出過多張專輯及奪金曲獎的他，於1998年推出《天地豪情》大碟，銷量極佳更獲頒IFPI白金唱片，同年於紅館舉行《羅嘉良閃兩閃演唱會》，相隔27年，他現正籌備於6月28日在廣州中山紀念場舉行《羅嘉良給你演唱會》，他日前接受本報獨家訪問時坦言：「之前一路有人搵我開，依家興嘛！我都考慮咗好耐先答應，開個人演唱會係幾大壓力嘅，好多時啲網民成日叫我開騷，佢哋好鍾意睇《天地男兒》、《創世紀》、《流金歲月》、《難兄難弟》，啲音樂一響起佢哋就好懷念。內地好多80年代嘅人都係睇我嘅戲長大，嗰陣啲學生晚晚追睇《創世紀》，呢種感覺好有情懷，依家再有人搵我開演唱會都好多謝，對我嚟講係一個紀念，不過的確係要做好多準備工夫。」他指以往唱了不少電視劇主題曲，特別多謝監製梁家樹及監製陳頌紅：「好多歌嘅曲詞都係陳頌紅幫我寫，以前拍戲瞓都冇得瞓，拍完就即刻趕去錄音，途中先睇吓要錄乜歌呢？呢啲經歷依然歷歷在目，今次買飛嚟睇嘅朋友都係好鍾意睇我嘅戲或者聽我嘅歌，好感謝佢哋，我都係抱住一個好Enjoy嘅心情去同啲戲迷見面，我知呢個Party一定好開心。」說到嘉賓，他大賣關子：「係好正嘅，到時大家就知。」他亦將達成另一心願，就是出Hifi碟：「揀咗好多首懷舊廣東歌重新演繹，依家正進行編曲，其實以前已經好想做，係一個心願，希望畀自己留番一個美好回憶。」

龔嘉欣首次登雲頂舞台

至於另一視帝陳山聰自去年底在廣州舉行入行首個個人音樂會《陳山聰初心巡迴音樂會》，並找來好拍檔李施嬅擔任嘉賓後，將再「添食」，於4月26日在佛山開第2場，今次請來合作無間的姚子羚擔任嘉賓。山聰受訪時笑言要勤力賺兒子的學費：「之前做完第一場已經Mark咗期做第二場，依家批文出咗，今次全部嘢都會好新鮮，歌單有8成係新嘅。」而他趁未開新劇，今日出發到日本拍攝旅遊節目，4月19日則聯同馬國明、龔嘉欣及蕭正楠等齊齊到雲頂登台，視后龔嘉欣說：「好開心呀！以前有去過澳門、馬來西亞登台，雲頂真係第一次，我覺得除咗演戲同做主持外，今年仲可以嘗試唱多啲歌，希望大家睇得開開心心。」

至於Linda早前在內地辦了多場演唱會，叫好又叫座，4月26日她將會唱到深圳，她表示：「好期待，希望個騷繼續巡迴到其他地方，成件事好開心，香港場都係我計劃之內！」而吳卓羲已定於4月11日在廣州開《與你繼續同行演唱會》，他說：「對上屬於自己嘅演唱會已經係20年前喺香港開過一次，係時候開演唱會同支持我嘅朋友見面。」另外，視帝陳展鵬今年初在廣州開完音樂會後，計劃年中再開，他說：「諗緊多啲新嘅玩法。」入行20周年的視帝王浩信，則會先與黎瑞恩在美國開演唱會，並已計劃7月在內地開騷。

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