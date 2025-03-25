泳兒再奪「五台冠軍歌」　無預警下驚喜Busking

歌手泳兒（Vincy）新歌《無糖可樂》近日報捷，成為本年度首位奪得「五台冠軍歌」的歌手，更是她繼《溝渠暢泳》及《早上37.2度》後，相隔2年後第三度成「五台冠軍歌」女歌手。獲此佳績，她在社交網公開鳴謝歌迷：「多謝大家喜歡《無糖可樂》，

非常喜歡呢隻歌，能夠收穫五冠，《可樂》絕對係意外嘅驚喜。」更點名多謝曲、詞、編及監三大幕後製作單位。

為答謝支持者，Vincy無預警下突玩Busking，現身位於灣仔的英皇娛樂期間限定概念店，獻唱五台冠軍歌酬賓，吸引逾百人圍觀，逼爆軒尼詩道，場面墟冚。她又在社交網跟粉絲為MV解謎，因曾有不少歌迷問MV中可暗藏下一首歌的密碼，而答案是沒有：「因為整唔切，正所謂『計劃永遠都趕不上變化』，不過我都會靜雞雞盡力埋下咗少少secret code 。（如無變動啦，都係帶番個頭盔先。）亦因此，令她學會了擁抱所有變化，正如歌曲原本是去年面世，但遲了一年，卻成為上天最佳的安排。不少網民留言鼓勵Vincy，揚言要推她成為「女金」歌手，及為她加油：「今年開咗個靚頭，好應該食住個勢繼續上」、「泳兒加油，今年期待你更多嘅獎項，因為你超值得㗎！」