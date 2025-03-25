失業在家長期盤腿坐　單邊手腳麻痹

有位四十多歲女士左邊手腳持續麻痹，擔心會像父親出現中風，於是求醫檢查，發現是梨狀肌症候群所致；她早前失業，整天在家盤腿坐梳化追看劇集，不良坐姿終引發痛症。脊醫王俊華提醒，不止蹺腳坐，長時間盤腿坐也是不利脊骨健康。

個案女患者除了出現左手左大腿麻痹之餘，腰和臀部也有痛楚。問症了解她的生活習慣以助找出痛症成因，她表示，之前在一家企業做文職十多年，一向甚少運動，每天上班下班的走動已是最大活動量，失業後閒在家中的活動量更是少之又少。

一度擔心是中風先兆

由於未有工作收入，於是寄情追劇此項免費娛樂，日間家人上班，她會盤腿坐在軟腍腍梳化看電視，晚上回到房間，就把手提電腦放在大腿盤坐繼續追劇。經過三個月如此生活習慣，她開始感到手腳嚴重麻痹，並且集中於左邊，擔心是中風先兆。

她上網參考簡單的檢查方法，用爸爸的血壓計為自己量度，顯示上下壓正常，再測試臉部肌肉，能夠戚起單邊眼眉，脷向左右擺動幅度皆平均，加上離職前做過身體檢查，估計自己中風機會不高；她聽從家人建議，求醫檢查脊骨神經有沒出問題。

不良坐姿盆骨肌肉受壓

脊醫王俊華指出，雖然她自己做的測試方法尚算正確，可初步評估中風機率，但是，單邊身麻痹的確存在中風風險，需要專業人士作詳細檢查。來到脊醫診所，為她重新檢查，包括量度血壓、臉部肌肉郁動、眼球轉動、脷伸出擺動，以及手腳力量的反射，結果發現其中一組頸椎神經線所控制的肌肉，顯示反射力量稍弱，控制腳部的其中一組腰椎神經線亦同樣反射力弱；假如中風，單邊身體多組肌肉應該會出現問題，幸而她沒此情況。

她的痛症源於長期不良坐姿，令腰椎和盆骨承受不尋常壓力，手腳缺乏伸展，致臀部梨狀肌緊張呈輕微腫脹壓到坐骨神經，因而單邊身的腰、臀和腿不適；加上她經常低頭看電腦屏幕，頸椎弧度不自然，頸椎神經線受壓，導致手部也出現麻痹。

甚麼是梨狀肌症候群

梨狀肌是位於髖關節深處的一條小肌肉，起點在薦椎（俗稱尾椎）前面，終點在盆骨大轉子（髋關節外側骨頭凸出之處），梨狀肌在人體作用是讓髖關節靈活做出外旋的動作。

引致臀部及腿部痛楚麻痹的成因，是由於坐骨神經從臀部伸延至腿部，需通過梨狀肌下方，若這條小肌肉長期受壓，變得充血、水腫、痙攣和發炎，壓迫到坐骨神經便觸發痺痛，出現梨狀肌症候群，患者會感到臀部、大腿後側麻痹和痛楚，一直延伸至小腿，初期只是間歇性出現痺痛，稍為伸展一下能助紓緩，當惡化至痛楚加劇，行路不靈活雙腿乏力，患者始明顯察覺。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家