林家謙x洪嘉豪x陳健安掀拉闊騷序幕　搶門票攻略曝光

樂壇三大創作及偶像派男神林家謙、洪嘉豪與陳健安首次同台，將於5月10日假亞洲博覽館舉行《拉闊音樂會Oscar‧回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》音樂會，由於今次3人主要是唱出音樂人Oscar（李文曦）的作品，跟往時《拉闊》通常是歌手互唱對方作品，形式完全不同，故他們都覺得比較特別。當中林家謙已是第3次參與《拉闊》，笑言一直都是與男歌手合作，要自行加添女性元素。但對於今次這個組合，有信心可以擦出火花。由於只演一場，機會難逢，已引起不少粉絲非看不可，掀起一輪搶飛熱潮。

另外，洪嘉豪被問屆時可有安排跳舞環節，他表示要問其他兩位拍檔，自己對跳舞沒有問題，更透露他們想跳鄭裕玲曾跳過的開心舞，笑言如果音樂會有這部份真的很精彩。他還預告今次音樂會上會出現大家較小看到的環節，因為主題是一個人重生的經歷。至於陳健安亦指有戲劇性演出。林家謙稱希望演繹陳健安的《告別的藝術》，陳健安則想唱林家謙主唱電影《破‧地獄》的主題曲《喃嘸師感官漫遊》。

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