敖嘉年自嘲參加更年好聲音　伍仲衡出6位數捧洪心怡新歌

藝人敖嘉年、關伊彤和盧信宥（Ash）現身尖沙咀出席新食店開幕活動，現場人頭湧湧，有醒獅表演，Ash更以斧頭幫造型與一群舞者表演，引來一眾粉絲歡呼，場面熱鬧。茹素逾10年的敖嘉年表示過往經常光顧，因為該餐廳有很多素食菜式，今次新分店開張他也叫餐廳推出更多素食菜式，而Ash也表示自己經常光顧，特別喜愛歐陸套餐和菠蘿包。

問到為甚麼表演以斧頭幫為主題，Ash表示：「因為呢一間餐廳入面呢，就有一個道具，就係周星馳本人係戲入面開過嘅單車，所以就以斧頭幫為主題。」而對於最近《全民造星6》開始招募，他表示知道成千人報名，期待師弟們在新一屆有甚麼突出的表現，在旁的敖嘉年搞笑稱：「我都要做吓師弟先。（你參加中年好聲音啦。）我參加更年好聲音，係球場整番個。」

著名音樂人伍仲衡亦有抽空出席，他表示旗下歌手洪心怡近日出新歌，MV甚至用了6位數金額拍攝，認真用心製造。另外，對於好友陳曉東（東東）最近於《中年好聲音3》擔任評判，他直言：「梗係有睇，仲特登出post讚佢，因為我睇唔過網上啲人（指摘佢），唔係因為我同佢係friend讚佢，我好公平，真係覺得佢做得好，第一佢講嘢言之有理，第二佢識搞氣氛，令到個節目好咗好多娛樂性，所以我覺得東東係稱職㗎。」