S07「長安」後浪推前浪？

S07是中國四大汽車集團之一長安汽車旗下的新能源汽車品牌DEEPAL(深藍汽車)頭炮攻港的純電動車型。（胡振文攝）

國產電動車浪潮可以說只有進沒有退，最近輪到中國四大汽車集團之一長安汽車旗下的新能源汽車品牌DEEPAL深藍汽車，打頭陣的是純電動車型S07。

車長不到4.8米屬一輛中型純電SUV，造型設計幾型仔討好，風阻系數亦只有0.258Cd。車廂以大量纖維皮革包覆 ，錶台不設實體儀錶，取而代之的是AR抬頭顯示器。車上更配備會轉動的15.6吋中央觸控屏幕。想了解更多，請睇片。

DEEPAL S07 Standard Range規格表

車型：5門5座位純電SUV

電池：66.8kWh磷酸鐵鋰

驅動：後軸馬達、後輪驅動

最大馬力：258PS

最大扭力：320Nm

0-100km/h：7.6秒

極速：180km/h

綜合續航力：485km（NEDC）

充電時間：90kW DC直流電（30~80%）約20分鐘；6.6kW AC交流電（0~100%） 約10小時

車身體積：4,750×1,930×1,625mm（長×闊×高）