韓流拼盤騷《GOLDEN WAVE IN Bangkok》上周六(22日)在泰國曼谷舉行,是繼去年10月在日本東京舉行之後,相隔5個月再舉辦,當日參與演出的包括人氣女團(G)I-DLE泰籍成員Minnie、人氣男團GOT7成員榮宰與JB、ENHYPEN、TWS、EVNNE、WHIB及女團KISS OF LIFE,有1萬觀眾入場。

其中榮宰與JB除唱出各自的Solo歌曲之外,又合唱GOT7的《NANANA》,至於同時擔任主持的Minnie就演繹Solo歌《HER》及人氣韓劇《背著善宰跑》的主題曲《Like A Dream》,至於去年獲得新人獎的TWS演唱人氣出道曲《plot twist》和歌曲《Fire Confetti》,而壓軸登場的ENHYPEN就唱出《XO(Only If You Say Yes)》、《Brought The Heat Back》及《Daydream》等6首歌,全場High爆。