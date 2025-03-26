張敬軒「歌手獎」讓賽　Edan臨危逆襲入5強

《CHILL CLUB》頒獎禮在「種票」負面新聞下公布多個獎項的5強名單，最具爭議的「男歌手」獎，繼續由張敬軒單挑MIRROR 4大「上弦」，當中有心「讓賽」的軒仔與因緋聞「脫粉」的Edan一度選情告急，但Edan於最後12小時成功逆襲趕上「尾班車」！至於女歌手方面，業界睇好集中票源的李幸倪首登「歌后」寶座。

ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》屢被質疑是「自己友玩晒」的綜藝騷，頒獎禮今年定於4月6日假啟德體藝館舉行，早前MIRROR人氣王Anson Lo（AL）的粉絲因獲「優先訂入場票權」而鬧出「種票」風波，被質疑有心造就AL在新增設的現場投選「人人樂壇年度歌手及歌曲大獎」脫穎而出，在一片負評聲音下，前晚12個項目中網民投票的5強名單正式出爐，包括8項歌手獎及4項歌曲獎。

競爭最激烈可謂「年度歌手獎」，男子組5強與去年一樣，由MIRROR成員姜濤、AL、Ian與Edan「4打1」圍攻張敬軒，當中軒仔一度落榜，及至最後5強卻成功「復活」，可想而知其粉絲出盡「洪荒之力」為他拉票。可惜頒獎禮當日，據知他另有工作在身而未能出席，似有「讓賽」之意。

MIRROR組合獎大熱

與軒仔一樣「險過剃頭」的還有Edan，有網民指出Edan於截數前12小時公布的名單中仍5強不入，但在終極排名中，他卻成功踢走張天賦殺入5強，難怪「爵屎」在網上洗版式高呼感動！而Edan亦在社交網轉發粉絲的「齊心團結一致，成功令Edan進入5強位置」Po，並寫上「Thank You」。據悉Edan與馬來西亞女神林明禎傳緋聞後的確出現「脫粉潮」，只是「爛船都有三斤釘」，加上日前帶妹妹「小如豬」搭港鐵到葵芳一個平民商場支持本地小店，成功以親民牌得分。

至於同隊另一人氣王姜濤及「新任獎王」Ian在歌手及歌曲獎項中，跟林家謙及馮允謙同樣有3個項目入5強；成績稍遜有兩項入5強的有Edan、AL、陳凱詠、Serrini、組合MIRROR、COLLAR、ROVER及Dear Jane；至於張敬軒、Jer、雲浩影及ERROR等各有一項入圍。當中「組合獎」是MIRROR、COLLAR、ERROR、Lolly Talk及雷同二友之爭，網民估計MIRROR大有機會第5年奪獎！

女歌手方面，「年度歌手獎」是李幸倪（Gin Lee）、陳蕾、陳凱詠、雲浩影及Serrini之爭，雖然陳蕾還有「搖滾歌曲」及「唱作歌手」共3項提名，而「勁敵」Gin只有歌手獎一項，但業內人士分析指對Gin反而有利，因可集中火力專攻一獎，而她亦在社交網多謝粉絲「幸運兒」鼎力應援。

再與馮允謙拗手瓜 Ian即興簽名會造勢

MIRROR成員Ian與同為人氣唱作歌手的馮允謙（Jay），在年初舉行的《叱咤》頒獎禮展開惡鬥，最終Jay連失至尊歌曲、男歌手及唱作人金獎3個獎項，全數落在Ian手上！而在稍後舉行的《CHILL CLUB》頒獎禮中，兩人偕陳蕾、林家謙等打入「唱作歌手」5強，Jay能否一雪前恥就要拭目以待。

至於剛完成世界巡唱倫敦首站的Ian，前日到電台宣傳新歌《悲觀主義》，透露今年計劃以歌曲剖白最真實的情感，亦希望參與電影工作。現場有逾百「Hellosss」（粉絲暱稱）應援，有粉絲更於兩日前已在電台外守候，當見到偶像即瘋狂尖叫。出名「寵粉」的Ian，落車後走近鐵欄與粉絲打招呼，完成訪問後再與粉絲互動，更逐一在專輯《INTERLUDE》上簽名，十足小型簽名會。