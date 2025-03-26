關楓馨無懼心碎　做五星級狗奴

藝人關楓馨家中養了5隻狗狗，包括有4隻大型狗狗同1隻狗仔，相當熱鬧。受訪當日，楓馨就帶了家中年紀最細，只得兩歲大的標準貴婦狗（Standard Poodle）Kewpie去啟德玩樂，她更專登穿了一件棕色衫跟狗狗配襯，好有心思。Kewpie雖然體形龐大，站起來幾乎可撲到她的肩膊，但相當聽話乖巧，見到其他狗狗，也不會貪玩失控、亂跑亂竄。

楓馨相當疼錫5隻愛犬，但絕不偏心，她表示雖然Kewpie十分乖巧，但也有曳曳的時候，她笑說：「佢最細個，喺屋企佢最貪玩，同佢玩搵波幾個鐘都唔夠，玩嘅毅力好強。最激氣喺屋企就好貪玩，但出到去見到其他狗狗就唔敢交流，同朋友約出嚟放狗，佢就驚到自己走開，好彩屋企其他狗狗又冇恰佢，只係有時會鬧佢，玩夠喇，唔好咁貪玩。」其實楓馨屋企5隻狗狗全部都是領養，她覺得有不少人棄養狗狗，所以想盡自己所能幫助狗狗。

從小到大都有養狗的她，至今總共養過17隻狗狗，雖然經歷過多次生離死別，但她認為養狗是開心遠多於悲傷，她說：「養狗狗永遠都係開心嘅，佢哋好似屋企人咁，你知道佢鍾意、唔鍾意乜，知道佢會點諗，好熟悉佢。雖然每次同狗狗生離死別係最艱難，每次狗狗唔喺度都好唔開心，但呢啲都係人生課題，可以喺養狗狗嘅過程學到。」

楓馨鼓勵主人面對狗狗離開要保持正面想法，她說：「我都喊過唔知幾多次，都係會用同一番說話安慰自己，同埋有狗狗離開嘅朋友，我哋都曾經畀過一個好好嘅屋企佢，盡能力畀佢食得最好、住得最好，狗狗走咗唔開心係因為我哋感情深厚，所以應該要感恩有過呢段感情。同埋都要向前看，望返轉頭有過一段同狗狗嘅美麗關係，唔好因為狗狗離開而唔開心，或者唔繼續養寵物，因為每隻狗狗都唔同，每一段都係美麗幸福嘅關係。」

化妝：KoKo Kok

髮型：Lupus Chui@O4