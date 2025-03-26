黃子佼案今日二審　孟耿如劇組遭刪減戲份痛批：再無合作空間

台灣名主持黃子佼被控涉持有兒童及少年性影像遭起訴，去年12月間判黃子佼8月徒刑，併科罰金10萬元新台幣（下同，約2.35萬港元），全案上訴二審後，高院今天（26日）下午2時30分首度開庭。按台灣法例，刑期逾6個月者，不能以罰款代替刑期；若刑期超過兩年者，不得緩刑。外間關注黃子佼代表律師能否將刑期減至6個月以下，得易科罰金而免囚，否則只要二審判決維持6個月以上，黃子佼仍需入獄服刑。

黃子佼於2014年註冊色情論壇成為會員後，陸續購買少女淫片，遭北檢依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪起訴，台北地院認定他持有2,259個少女淫片檔案，受害人數多達47人，其中有35人身份可辨識，年紀最小10歲、最大僅17歲。

本月初黃子佼因被台媒拍得與太太孟耿如開心歎茶，及後傳出他準備復出幕前，輿論批評孟耿如「與惡同行」，令她終跪低認錯，強調「他沒有復出的計劃」，並無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息。其道歉仍不獲認同，昨日（25日）她有份參演的新劇《我們與惡的距離2》劇組發表措詞強硬聲明，表示會將孟耿如戲份刪減，僅保留必要場口。

劇組先就未有及時回應致歉，續稱易角重拍「牽一髮動全身」，故決定「在不傷及整部作品完整性的前提下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份。」劇組亦狠批孟耿如同樣對社會造成傷害，指她辜負社會對她的信任與善意：「孟耿如在當初的選角過程中，以自身原生家庭的生命經驗，在兩輪試戲與面談後入選。《與惡》一直以來關注的，是社會如何看待創傷——不論是受害者、加害者，或他們的家屬，每個人都可能在不同的位置經歷痛苦、掙扎與尋求理解。未料在她戲份殺青後，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟，而她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果。」黃子佼案令孟耿如事業同樣停擺。

《與惡》劇組續謂，今次事件中：「我們認知到原先的初衷和理想，可能會模糊了現實與戲劇的界線，對真實受害者帶來新的傷害，我們深刻反省、誠摯表達歉意，並願意為此承擔大眾批評。」劇組稱兒童少年性剝削是絕對無法容忍的罪行，予以強烈譴責：「他們應該接受法律的審判與制裁，我們絕對沒有與其合作的空間。」