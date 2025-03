藝人王君馨(Grace)與圈外老公Daniel結婚多年,上年年底二人宣布懷孕喜訊,並透露預產期是5月,現已懷孕7個多月的她,日前在社交網分享心聲,又晒出之前跟老公到希臘旅行的照片,寫道:「記得8至10年前,發咗一個夢,見到自己喺間別墅入邊,望住出邊一個無止境嘅海,跟住行到出邊望番轉頭見到所有嘅屋都是白色的,以為呢個係一個自己幻想出嚟嘅世界。跟着我們結婚的時候,上網睇吓邊度係一個好嘅Honeymoon destination,一睇就見到Santorini,嗰一刻見到原來我夢入面的地方是喺現實世界的!」

她坦言當時經濟上還未有能力到該處旅行,惟有暫時將這個念頭放在自己人生的願望清單上,她續説:「冇諗過終於到我哋有BB了,先至有機會可以去看看這個夢幻的地方!Somethings are seriously worth waiting for...Thank you God for bringing us here!!!希望下次可以留多幾日,慢慢望住個日落,飲飲咖啡食食意粉。」