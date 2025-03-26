戴佩妮台灣騷差一步跌落台　即場同舞台導演理論

馬來西亞歌手戴佩妮暌違9年，近日於台北小巨蛋再次舉行演唱會，席間邀來好友江美琪及周蕙同合唱歌曲《別再想見我》，3位閨蜜合體自然玩到忘形，台上嬉鬧更自封「瘋三娘」，將現場氣氛炒到熾熱。而在下半段演出期間，戴佩妮唱出《鬧劇》時竟突然叫停，並向遠處的導演求助，原來僅「一步之遙」，她就會跌下舞台！

據悉，戴佩妮今次的舞台設計多達6個升降位，襯托每首歌曲的氛圍，例如演繹《密室逃脫》、《臭小孩》及《鬧劇》時，便會透過環狀白紗布幕特效，營造迷幻及神秘的感覺，不過當《鬧劇》唱到一半，她突然當眾表示：「對不起導演，我是不是應該在布幕裏面？（布幕）差點打到我了。」

及後她索性與導演「理論」：「昨天綵排有這麼近嗎？我記得昨天沒有這一片（布幕），覺得怪怪的，我快掉出去了，一步就要掉下去，我爸媽會擔心誒﹗」最後她決定走向舞台中的布幕後面：「我剛想說裏面比較美，都做了用一下，對不起大家，剛才真的快掉下去。」瞬間笑翻全場，不少歌迷及網民都大讚她幽默感十足，有人甚至留言：「唱《鬧劇》卻『鬧劇』一場了﹗」

另外，《中年好聲音3》參賽者張與辰早前公開感激好友戴佩妮的支持，又指人生低谷時獲對方將自己扶起。戴佩妮百忙中亦有關張與辰的社交平台更新，更與相關文章下點讚，友情令旁人深受感動。