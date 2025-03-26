Gin Lee為《造星VI》擔任導師　總顧問花姐：以前覺得佢好悶

新一季選秀節目《全民造星VI》今日於調景嶺舉行記招公布導師由李幸倪（Gin Lee)和梁祖堯擔任，黃慧君（花姐）擔任總顧問，音樂顧問則由徐浩擔任。近日進行海選約有千多人報名參加，從中選出99位參賽者。

大會安排部分參賽者見傳媒，包括兩位年紀輕輕的中五學生，16歲的陳曉希和17歲的楊皓軒；去年參加過《造星V》但未能入圍的張緯麟，身材健碩的他是自由身演員，參與過劇集、節目拍攝，上鏡較有優勢，今次為比賽有練習唱歌和跳舞，希望能打入99強；由加拿大回港參賽的畢志傑本身是舞蹈員，跳舞固然是強項，但事前也要努力寫拚音，記熟廣東話歌詞。

花姐講到邀請Gin Lee擔任導師的原因指：「過去幾屆都有人提出搵Gin Lee都畀我否決，以前覺得佢好悶，但認識之後覺得佢有可愛嘅另一面，同埋有能力教好學生。」Gin Lee指今次做導師有一定壓力，覺得在節目中也會被訓練，教學相長。她又講到海選最初兩日，也被千奇百趣的參賽者嚇親，不少參賽者也沒有準備，既不會唱歌、又不懂跳舞，不知自己來做甚麼，又指選秀過程中與花姐也有出現分歧。問到是否會特別着重唱歌？她說：「唱歌技術好緊要，要有實力、會好着緊表演，同埋心理質素訓練都好緊要。」

梁祖堯透露今次特別要求只是擔任導師，負責教學員，並不會掌握生殺大權淘汰學生，他笑說：「佢哋梗係想我哋骨肉相殘，呢啲梗係好睇，但係點解要由我哋決定啫。」又強調事先講明不會理會節目好不好看，只會專心教導學員。Gin Lee指雖然今次不用負責淘汰學員，但預告也一定會爆喊，又覺得與《聲夢傳奇》擔任導師形式不同，但經驗會有幫助。

花姐事隔三屆再全身投入《造星》，更聲稱找來徐浩制衡她，笑言會一改鬧人風格，但隨即被徐浩踢爆海選時看到她鬧人也大吃一驚，會在節目中代大家鬧花姐。花姐講到來到第六屆，大家可能會覺得《造星》沒有新鮮感，但今年仍有千多人參加，自言感到得戚，但透露海選時最嬲是遇到「照騙」，講到可有參賽者有MIRROR的潛質，她笑言MIRROR是無人能取代，但有位參賽者令她有19歲時陳卓賢的感覺，勾起不少片段。笑言靚仔睇高一線的她海選時也踢走兩位靚仔，覺得他們性格不好，加上完全沒有成為明星的渴望，故肉赤地踢走。