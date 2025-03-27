【是日通勝】

農曆二月廿八

乙巳年 己卯月 乙未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、祈福

忌：動土、成服、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、29、25

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

金牛座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

雙子座：容易帶着情緒工作，待人接物不宜太計較。

巨蟹座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

獅子座：運勢平穩，無驚無險，要懂得感恩和知足。

處女座：面對他人的無心之失，寬容以待會有好處。

天秤座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

天蠍座：身心狀態很不錯，但有可能出現感情問題。

人馬座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

山羊座：事業運急跌，即使付出努力也可能零回報。

水瓶座：做事迷失方向，甚至有機會與人發生爭執。

雙魚座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 財運升

（跌）牛 桃花弱

鼠：抽時間做點運動，對身心健康都有益。

牛：是日沖煞，桃花弱，心急脫單有煩惱。

虎：財運上升，審慎投資，易有不錯回報。

兔：人氣不錯，易在事業上遇到啟蒙老師。

龍：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

蛇：能跟伴侶融洽相處，迎來愉快的一天。

馬：工作順利，但財運一般，開支比較多。

羊：時來運到，有一件值得開心的事發生。

猴：做事要保持專注，三心兩意極易撞板。

雞：財運好轉，必須謹守量入為出的原則。

狗：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

豬：財運差，不宜作大額投資，小心受騙。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

提升考試運方法

DSE殺到，考生有壓力之餘，家長們都好憂心。其實讀書要靠自己努力之餘，玄學風水都可以幫到手，例如擺「文昌筆」在「四綠文曲星」坐落的正西位置，可幫助考生頭腦思緒清晰，提升正能量，帶來好運。文昌筆利於讀書、功名及事業，助小朋友頭腦敏捷，思維發達。而「文昌星」作為古代狀元的象徵，專助學習，對正在求學階段的學子而言，顯得格外重要。它能令文思泉湧，考試表現更上一層樓，同時也能提升貴氣，促進思維，可謂益智利學，對未來的學業和事業都有莫大裨益。

除了「文昌筆」，「文昌塔」也是常用的風水擺設。文昌塔又稱文風塔、文峰塔、文筆塔，同樣有利於學業、功名和事業。將文昌塔擺放在文昌位，可以提升個人的思維敏捷度。另外，各位家長在DSE前一個月或一星期，帶同子女去拜拜文昌帝君，點盞「文昌燈」祈福，可得到神明照耀。

家居的文昌位布局亦不容忽視。文昌位掌管考試和事業的運勢，必須保持整潔，切勿堆放雜物或垃圾。文昌位乾淨整齊，自然運氣亨通，答題時也能得心應手。

最後，書桌的擺放位置也有一定學問。即使書桌放在文昌位，仍需注意以下事項：首先，書桌不宜正對窗口，以免窗外的景物分散注意力；其次，書桌不可放置在橫樑下方，以免造成「橫樑壓頂」的壓迫感，導致考試緊張，影響發揮；最後，書桌前方和桌面上不宜放置鏡子，以免令人分心，影響學習效率和運程。祝各位考生心想事成！