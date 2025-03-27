邀王敏奕再獻Sing　余香凝林峯育兒實戰添默契

影后余香凝（Jennifer）、林峯及王敏奕（Venus）主演的電影《面試特攻隊》日前煞科，Jennifer對於今次跟兩位拍檔合作感觸良多，尤其她與Venus原來早於6年前曾在《Baby復仇記》交手，如今已由少女變人妻，她說：「我仲要係兩個小朋友嘅媽咪，變化都大。之前同Venus合作已經覺得佢好好，性格好爽朗，今次喺戲入面，大家都係做媽咪，雖然現實中佢未係，但因為湊過細佬，所以大家都有好多話題。我亦覺得我哋今次嘅演出，比之前更有火花，Venus有幾幕戲非常感人，好期待大家可以喺大銀幕睇到佢嘅演出。」她還指當年拍《Baby復仇記》時與Venus等主角有份唱主題曲，希望今次再有機會合唱電影主題曲。

湊熱鬧撲飛

至於跟林峯合作，Jennifer以「超級好」來形容對方：「雖然我同佢本身唔係見過好多次，只喺啲春茗見過面，但佢一嚟到現場，真係可以話一拍即合，角色上好有默契。可能因為佢同我都係父母，好多劇本嘅嘢喺現實中都經歷過，好Enjoy同佢嘅交流互動。佢咁有名氣，但依然好謙卑同勤力，好值得我學習，係我好欣賞嘅演員同男歌手，同埋希望可以搶到佢5月紅館演唱會嘅飛啦，哈哈！」