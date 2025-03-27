東方日報C1：霆鋒踩入咖啡王國　陳豪密謀全球插旗

不少藝人都將興趣發展成一盤生意，繼吳彥祖在成都開高檔咖啡館後，謝霆鋒亦搞貼地即溶咖啡，加上擁有4間分店的「咖啡達人」陳豪，成功打造「演藝啡界男神圈」！

忙於籌備啟德個唱的謝霆鋒，一直對旗下美食品牌「鋒味」嚴格把關，由麵食、曲奇、鳳梨酥到咖啡，每個部署都不容有失，而今次決定投入咖啡生產行列，背後意義非凡！原來他睇中雲南咖啡日漸在國際打響名堂，兩年前萌生進軍咖啡界的計劃，並與咖啡豆出產勝地巴西及埃塞俄比亞等地的商家商討合作，望自行研發及種植優質咖啡豆，不過志不在賺錢，而是為雲南農民改善生計，認真大愛。

與好兄弟吳彥祖（Daniel）的高檔次咖啡館相比，霆鋒的即溶咖啡走貼地風格，但不代表會降低要求。霆鋒調製的咖啡，不論加入冷水還是熱水都可即溶，最特別是創研出獨有的果香味咖啡，包括「紅茶檸檬氣泡咖啡」及「黑加侖子果汁咖啡」等，成功攻陷女性消費者芳心。產品暫時僅在內地流行，霆鋒原本打算在啟德開個唱時將產品引入香港，讓粉絲試飲給意見，惟場館早已與其他咖啡品牌有協議，他只好另覓出路。

吳彥祖低調開舖

至於Daniel的咖啡館本月18日才正式開幕，讀建築出身的他親自設計品牌Logo，而咖啡館的設計走工業風，店內增設與理髮店的共享空間，並有Daniel親筆簽名咖啡杯供顧客打卡，雖然沒有大肆宣傳，但一樣吸引不少粉絲慕名光顧。有指雄心萬丈的Daniel已計劃今夏開辦第2間分店，而他早前親自拍片教網民以英語點咖啡，將目前推廣的英語課程結合新增的咖啡生意，獲讚商機無限！

出名是「咖啡達人」的陳豪約7年前開始在港經營咖啡店，疫情期間依然長做長有，去年有不少餐廳結業或受「走塑令」打擊，陳豪卻逆市擴充至4間分店。他不時以咖啡為題拍片，與網民互動，閒時又四出探秘，尋找隱世咖啡店取經。身為「咖啡癡」的他從世界各地引入精選咖啡豆，又在餐廳內提供芝士蛋糕等輕食，相當有生意頭腦。

對於霆鋒及Daniel先後加入行列搞咖啡生意，陳豪認為是好事，形容為「有危便有機」。雖然目前經濟疲弱，但店舖租金亦因而下滑，陳豪指做生意多了生存空間，更直言想多開幾間分店，但要謹慎應對，必須步步為營。他坦言目前顧客偏向低消費模式，所以要在店內增設小食迎合市場需要，揚言將生意全球化才是其終極目標！

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